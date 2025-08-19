Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Sao quốc tế 19/08/2025 12:45

Sau ồn ào với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment, Triệu Lộ Tư liên tục phát sóng trực tiếp chia sẻ về tình hình bản thân, đồng thời giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ về loạt tin đồn trong quá khứ.

Năm 2020, đạo diễn Vu Chính từng đăng ảnh cốc trà xanh lên trang Weibo cá nhân, bóng gió ám chỉ Triệu Lộ Tư là người giả tạo, hai mặt, vô ơn. Khi chưa nổi tiếng, cô từng được Vu Chính giúp đỡ, nhưng sau đó lại cắt đứt liên lạc, thẳng tay xóa anh khỏi danh sách bạn bè.

Mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ nhắc đến việc hiểu lầm giữa cô và đạo diễn Vu Chính 5 năm trước. Cô chia sẻ: "Lúc đó có người nói với đạo diễn Vu rằng loại người như tôi sau khi nổi tiếng thì không nhận người quen nữa, đã xóa kết bạn với anh ấy rồi. Mà tôi vốn dĩ không kết bạn với ai trên tài khoản cá nhân cả. Đạo diễn Vu đi xem trang cá nhân của tôi, không thấy được bài đăng, hiểu lầm đã bị tôi xóa bạn bè".

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm - Ảnh 1

Hiểu lầm giữa Triệu Lộ Tư và Vu Chính kéo dài suốt nhiều năm. Mãi đến sau này, cả hai mới có cơ hội nói chuyện và giải quyết hiểu lầm.

Đạo diễn Vu Chính cũng tiết lộ đã biết chuyện giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý từ trước đó nhưng không thể giúp được gì. Khi cô phải tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe, vị đạo diễn này cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực.

Trong khi một số người tin vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Vu Chính và Triệu Lộ Tư, không ít người cho rằng Vu Chính chỉ đang lợi dụng tên tuổi của nữ diễn viên để gây sự chú ý. Trước đó, vị đạo diễn này cũng nhiều lần có phát ngôn mâu thuẫn, gây sốc về những nghệ sĩ khác trong Cbiz.

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm - Ảnh 2

Vu Chính và Triệu Lộ Tư quen biết từ năm 2018 khi mỹ nhân 9x đảm nhận vai phụ trong bộ phim truyền hình “Phượng tù hoàng” do Vu Chính sản xuất.

Vị đạo diễn này tiết lộ đã giúp Triệu Lộ Tư có được vai diễn mà không cần thông qua khâu thử vai. Đây cũng là bước đệm giúp cô có cơ hội diễn chính trong nhiều tác phẩm sau này.

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Câu chuyện của Triệu Lộ Tư là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh - và cả mặt trái - của mạng xã hội. Chỉ từ một chi tiết nhỏ trong livestream, thông tin có thể bị bóp méo, lan truyền với tốc độ chóng mặt và tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư được minh oan sau vụ ồn ào 'đại sứ hỗ trợ nông nghiệp' gây xôn xao

Triệu Lộ Tư được minh oan sau vụ ồn ào 'đại sứ hỗ trợ nông nghiệp' gây xôn xao

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới (20/8 - 26/8), 3 con giáp ăn LỘC TRỜI cho, chớp mắt là có tiền, Thần Tài chờ trước cửa, vàng sáng chói khắp nhà, tiền đầy túi

Trong 7 ngày tới (20/8 - 26/8), 3 con giáp ăn LỘC TRỜI cho, chớp mắt là có tiền, Thần Tài chờ trước cửa, vàng sáng chói khắp nhà, tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Đời sống 30 phút trước
Tử vi 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tử vi 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hơn nửa giờ chiến đấu, người đàn ông đã thành công khi dùng ống nhựa bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ

Hơn nửa giờ chiến đấu, người đàn ông đã thành công khi dùng ống nhựa bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ

Video 56 phút trước
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, sóng cao 3,5 mét trên biển

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, sóng cao 3,5 mét trên biển

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Sống khỏe 1 giờ 5 phút trước
Lương tháng 10 triệu đồng, mất bao lâu mua được chung cư Hà Nội?

Lương tháng 10 triệu đồng, mất bao lâu mua được chung cư Hà Nội?

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Trong các ngày 20/8, 21/8, 22/8, 23/8, 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi

Trong các ngày 20/8, 21/8, 22/8, 23/8, 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Xe ô tô đang chạy trên đường, người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe, nhảy ra ngoài khiến người xem sợ hãi

Xe ô tô đang chạy trên đường, người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe, nhảy ra ngoài khiến người xem sợ hãi

Video 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Nữ hoàng thanh xuân' Vương Tâm Lăng liên tục nôn mửa, phải nhập viện khẩn cấp

'Nữ hoàng thanh xuân' Vương Tâm Lăng liên tục nôn mửa, phải nhập viện khẩn cấp

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?