Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Sau ồn ào với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment, Triệu Lộ Tư liên tục phát sóng trực tiếp chia sẻ về tình hình bản thân, đồng thời giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ về loạt tin đồn trong quá khứ.

Năm 2020, đạo diễn Vu Chính từng đăng ảnh cốc trà xanh lên trang Weibo cá nhân, bóng gió ám chỉ Triệu Lộ Tư là người giả tạo, hai mặt, vô ơn. Khi chưa nổi tiếng, cô từng được Vu Chính giúp đỡ, nhưng sau đó lại cắt đứt liên lạc, thẳng tay xóa anh khỏi danh sách bạn bè.

Mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ nhắc đến việc hiểu lầm giữa cô và đạo diễn Vu Chính 5 năm trước. Cô chia sẻ: "Lúc đó có người nói với đạo diễn Vu rằng loại người như tôi sau khi nổi tiếng thì không nhận người quen nữa, đã xóa kết bạn với anh ấy rồi. Mà tôi vốn dĩ không kết bạn với ai trên tài khoản cá nhân cả. Đạo diễn Vu đi xem trang cá nhân của tôi, không thấy được bài đăng, hiểu lầm đã bị tôi xóa bạn bè".

Hiểu lầm giữa Triệu Lộ Tư và Vu Chính kéo dài suốt nhiều năm. Mãi đến sau này, cả hai mới có cơ hội nói chuyện và giải quyết hiểu lầm.

Đạo diễn Vu Chính cũng tiết lộ đã biết chuyện giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý từ trước đó nhưng không thể giúp được gì. Khi cô phải tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe, vị đạo diễn này cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực.

Trong khi một số người tin vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Vu Chính và Triệu Lộ Tư, không ít người cho rằng Vu Chính chỉ đang lợi dụng tên tuổi của nữ diễn viên để gây sự chú ý. Trước đó, vị đạo diễn này cũng nhiều lần có phát ngôn mâu thuẫn, gây sốc về những nghệ sĩ khác trong Cbiz.

Vu Chính và Triệu Lộ Tư quen biết từ năm 2018 khi mỹ nhân 9x đảm nhận vai phụ trong bộ phim truyền hình “Phượng tù hoàng” do Vu Chính sản xuất.

Vị đạo diễn này tiết lộ đã giúp Triệu Lộ Tư có được vai diễn mà không cần thông qua khâu thử vai. Đây cũng là bước đệm giúp cô có cơ hội diễn chính trong nhiều tác phẩm sau này.

