Triệu Lộ Tư được minh oan sau vụ ồn ào 'đại sứ hỗ trợ nông nghiệp' gây xôn xao

Tuy nhiên, sau đó, một số cư dân mạng đã đặt nghi vấn về việc ê-kíp của Triệu Lộ Tư "hỗ trợ nông dân giả", cho rằng cửa hàng bán táo mà nữ diễn viên giúp đỡ thực chất là do công ty của người nhà Triệu Lộ Tư kiểm soát.

Triệu Lộ Tư đang vướng vào lùm xùm tự xưng danh hiệu "đại sứ hỗ trợ nông dân", làm giả con dấu trục lợi cho bản thân. Cụ thể, trong các buổi livestream trước đó, Triệu Lộ Tư đã giới thiệu loại táo bị xấu mã của tỉnh Thiểm Tây, mong mọi người ủng hộ mặt hàng này vì chất lượng sản phẩm vẫn tốt. Nhờ đó, 600 tấn táo có vỏ ngoài xấu đã được tiêu thụ. Thậm chí, hành động hỗ trợ nông sản này của Triệu Lộ Tư còn được Nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc khen ngợi.

Ngoài ra trong buổi phát sóng trực tiếp, Triệu Lộ Tư giới thiệu một loại nước ép có giá thành đắt gấp 3 lần thị trường, nhưng công ty sản xuất sản phẩm này lại là của bạn thân nữ diễn viên, từng cùng cô kinh doanh trước đó có tên Công ty nông nghiệp khoa học kỹ thuật Duyên An Tiểu Tiểu Quả.

Trước áp lực dư luận, rạng sáng 13/8, thương hiệu nước ép táo liên quan đã đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh giấy chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông nghiệp" do Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây cấp. Mục đích của động thái này là nhằm chứng minh họ không bịa đặt và danh hiệu hoàn toàn có thật.

Tuy nhiên, thay vì dập tắt tranh cãi, hình ảnh này lại làm bùng lên những nghi vấn mới. Một bộ phận cư dân mạng soi kỹ từng chi tiết trên giấy chứng nhận, từ con dấu đến cách trình bày và cho rằng đây có thể là tài liệu giả mạo. Thậm chí, một số ý kiến còn cáo buộc đây là chiêu "lấy danh nghĩa cơ quan nhà nước" để tăng uy tín cho sản phẩm.

Sau khi dính lùm xùm, vào tối muộn ngày 13/8, Triệu Lộ Tư thông báo dừng livestream, xóa tài khoản Weibo vĩnh viễn để khép lại mọi chuyện. Cô cho biết bản thân đã gửi yêu cầu xóa tài khoản, đang đợi nền tảng xét duyệt trong 15 ngày. Trước quyết định điều tra của Cục Giám sát và Quản lý thị trường huyện Diên Trường, thành phố Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc) vào sáng nay, nữ diễn viên chưa lên tiếng phản hồi.

Hiện, Triệu Lộ Tư rơi vào tình cảnh khó khăn, khiến cô đứng trước nguy cơ rớt đài trong showbiz. Nữ diễn viên đang xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Triệu Lộ Tư muốn dứt áo ra đi sau vụ bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ. Tuy nhiên, Ngân Hà Khốc Ngu bắt người đẹp Tinh Hán Xán Lạn phải chịu trách nhiệm bồi thường với tỷ lệ 3:7, phải bỏ ra 400 triệu NDT (1.460 tỷ đồng) mới có thể rời công ty quản khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc. Triệu Lộ Tư cho biết cô bị đe dọa hủy hoại, "phong sát" vì phản đối yêu cầu vô lý của Ngân Hà Khốc Ngu. Không còn gì để mất, người đẹp quyết định đình công.