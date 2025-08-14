Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Câu chuyện của Triệu Lộ Tư là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh - và cả mặt trái - của mạng xã hội. Chỉ từ một chi tiết nhỏ trong livestream, thông tin có thể bị bóp méo, lan truyền với tốc độ chóng mặt và tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội.

Sau loạt ồn ào liên quan đến việc trục lợi từ hoạt động trợ nông, mới đây, Triệu Lộ Tư chia sẻ mình bị "chơi xấu" ngay trên sóng trực tiếp.

"Người ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, sắp xếp sẵn tài khoản, kiểm soát dư luận. Sao lại có người phải bôi nhọ người khác? Vì nếu cạnh tranh công bằng thì người ta không thắng nổi. Làm mấy trò lén lút như vậy chỉ cho thấy suy nghĩ nhỏ nhen thôi, bên trong thì có thể vững vàng đấy, nhưng tầm nhìn thì quá hạn hẹp. Lúc đầu chắc là định chờ tôi mất hợp đồng để thế chỗ đúng không? Ai ngờ tôi lại gia hạn rồi, có tức không?", Triệu Lộ Tư nói.

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội - Ảnh 1

Nữ diễn viên cũng không quên gửi lời đến người được cho là đã hãm hại cô: "Bạn cũng bớt chọc tôi đi, kẻo tôi nói hết mấy chuyện chẳng ra gì trước đây của bạn, đến lúc đó bạn cũng khó chịu thôi".

Những phát ngôn của Triệu Lộ Tư nhận về phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Thay vì bênh vực, nhiều người tỏ ra khó chịu khi ngày nào nữ diễn viên cũng phát sóng trực tiếp, có phát ngôn đụng chạm người khác nhưng không nói rõ là ai, cũng không có bằng chứng cho thấy mình bị hãm hại.

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư vốn được mệnh danh là "nữ thần cổ trang thế hệ mới" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô sở hữu lượng fan đông đảo và là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón. Vụ việc lần này, dù gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô trong vài ngày, nhưng nhờ cách xử lý khéo léo và sự minh bạch của cơ quan chức năng, Triệu Lộ Tư không chỉ bảo vệ được danh tiếng mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc giữ vững thái độ bình tĩnh và tôn trọng sự thật đã giúp nữ diễn viên củng cố niềm tin nơi khán giả. Đây cũng là yếu tố quan trọng để cô tiếp tục giữ vững vị thế trong làng giải trí vốn khắc nghiệt.

Một trong buổi phát trực tiếp (livestream) mới đây, Triệu Lộ Tư đang luyện thi lái xe thì gặp câu hỏi về việc trừ 12 điểm khi lùi xe trên đường cao tốc.

