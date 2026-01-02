Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

Diện mạo của Triệu Lệ Dĩnh trong 1 đoạn clip mới đây khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 1 đoạn clip về Triệu Lệ Dĩnh nhưng cứ gì đó sai sai. Được biết, đây là đoạn quảng cáo về một dịch vụ vận chuyển đồ nội thất mà nữ diễn viên đóng vai trò là người đại diện cho thương hiệu. Điều bất ổn ở đây là gương mặt căng cứng, đơ sượng của Triệu Lộ Dĩnh hiện lên khá rõ. Chưa kể, lời thoại và giọng đọc vô hồn, ngang phè như thể AI sao chép lại nhân dạng và lời nói của mỹ nhân 8x.

 

Một số ý kiến nhận xét tạo hình này đã nhấn chìm hoàn toàn nhan sắc người đẹp họ Triệu. Từ trang phục truyền thống, mái bằng, màu sắc và cách bày trí bố cục trong clip đều toát lên sự sến rện và lỗi thời. Người hâm mộ trêu rằng nếu Triệu Lệ Dĩnh bị công ty ép quay quảng cáo này, xin hãy phát tín hiệu SOS để mọi người còn biết ứng cứu kịp thời.

 

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời - Ảnh 1

Gần đây, Tiêu Dao - dự án truyền hình với kịch bản tiên hiệp - đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Ngay từ thời điểm công bố dàn diễn viên chính với sự góp mặt của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, dự án tiên hiệp Tiêu Dao đã sớm thu hút sự chú ý và đặt nhiều kỳ vọng. Đàm Tùng Vận được đánh giá cao nhờ khả năng chọn kịch bản ổn định cùng lối diễn xuất linh hoạt, trong khi Hầu Minh Hạo là gương mặt trẻ đang lên, sở hữu ngoại hình sáng và lượng người hâm mộ ngày càng đông.

Thế nhưng, khi phim chính thức lên sóng, tâm điểm bàn luận của khán giả lại bất ngờ xoay chuyển sang Triệu Lệ Dĩnh. Với vị thế của một tiểu hoa đán thế hệ 85, chỉ cần xuất hiện trong Tiêu Dao, nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc.

Theo nhận xét của đông đảo khán giả, tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mang vẻ đẹp thanh thoát nhưng vẫn toát lên khí chất quyền lực, được ví như “tiên nữ giáng trần”. Visual nổi bật đến mức chỉ vài giây lộ diện đã đủ giúp cô “cướp spotlight”, khiến các từ khóa liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh trong Tiêu Dao nhanh chóng leo top tìm kiếm, vượt qua cả thông tin về nội dung phim hay phản ứng dành cho cặp đôi chính.

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời - Ảnh 2

Năm 2025 được xem là giai đoạn nhiều thử thách trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, khi các dự án cả điện ảnh lẫn truyền hình mà cô tham gia đều không tạo được tiếng vang như mong đợi. Phim điện ảnh Hoa Hướng Dương ra mắt vào tháng 4 đạt doanh thu khoảng 200 triệu NDT (xấp xỉ 700 tỷ đồng) nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt về chất lượng nội dung.

Ở mảng truyền hình, tình hình cũng không mấy khả quan. Phim ngắn Tại Nhân Gian phát sóng vào cuối tháng 5 bị đánh giá là có kịch bản nhạt nhòa, diễn xuất của nữ chính không tạo được đột phá. Tác phẩm chỉ đạt điểm Douban 6,7 với hơn 50.000 lượt chấm điểm, trong khi lượng xem trung bình dừng ở mức 8,86 triệu mỗi tập, thấp hơn kỳ vọng dành cho một cái tên lớn như Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật

Hoa Hướng Dương ra rạp tháng 4/2025, được quảng bá rầm rộ như tác phẩm ca ngợi nghị lực phụ nữ vượt qua định kiến xã hội. Với kinh phí lớn và dàn cast thực lực, phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. 

