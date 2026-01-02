Triệu Lệ Dĩnh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật

Hoa Hướng Dương ra rạp tháng 4/2025, được quảng bá rầm rộ như tác phẩm ca ngợi nghị lực phụ nữ vượt qua định kiến xã hội. Với kinh phí lớn và dàn cast thực lực, phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả.

Hoa Hướng Dương ra rạp tháng 4/2025, được quảng bá rầm rộ như tác phẩm ca ngợi nghị lực phụ nữ vượt qua định kiến xã hội. Với kinh phí lớn và dàn cast thực lực, phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả.

Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng khi kịch bản bị đánh giá sáo rỗng, rời rạc, thiếu logic. Ngoài ra, lời thoại thô tục và nỗ lực nói tiếng địa phương Hồ Nam của Triệu Lệ Dĩnh bị cho là cường điệu, khiến nhân vật mất tự nhiên. Diễn xuất của nữ diễn viên 8x cũng bị nhận xét "thiếu chân thật, gượng gạo", không tạo được sự đồng cảm.

Một tác phẩm khác là Tại Nhân Gian - mini-series 8 tập thuộc thể loại khoa học viễn tưởng kết hợp tâm lý đa nhân cách - lên sóng giữa năm trên iQIYI. Dự án được đầu tư mạnh, quảng bá là "bước ngoặt nghệ thuật", thậm chí được giới thiệu tại Liên hoan phim Tribeca (Mỹ) như một nỗ lực đưa phim Hoa ngữ vươn ra thế giới.

Triệu Lệ Dĩnh thử thách bản thân với vai Giả Tiểu Đóa - một trong những nhân cách của nhân vật chính - kèm theo cảnh 9 phút không lời thoại. Tuy nhiên, phim nhanh chóng nhận "bão" chỉ trích bởi kịch bản rối rắm, tiết tấu chậm và mang màu sắc nghệ thuật khiên cưỡng khiến khán giả "đuối" sau vài tập. Lượt xem trung bình mỗi tập chỉ khoảng 8-10 triệu. Đây là con số thấp kỷ lục so với mặt bằng các dự án hạng A, thậm chí thấp nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh.

Không chỉ dừng ở chất lượng tác phẩm, năm 2025 còn ghi dấu bởi scandal truyền thông liên quan đến đời tư của Triệu Lệ Dĩnh. Trước khi Tại Nhân Gian lên sóng, cô bị đồn hẹn hò với một đạo diễn. Phản ứng của nữ diễn viên lúc đó càng khiến công chúng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cô đã thể hiện EQ thấp, đồng thời nghi ngờ đây là một cách để quảng bá phim. Scandal này khiến dư luận quay lưng, góp phần đẩy rating phim xuống đáy.

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sức hút hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, mỗi hoạt động của cô đều tạo được sức chú ý lớn. Nhiều khán giả thừa nhận rằng, họ ban đầu không có ý định xem "Tiêu Dao" nhưng vì sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh mà quyết định theo dõi bộ phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-trai-qua-giai-oan-kho-khan-nhat-trong-hon-18-nam-hoat-ong-nghe-thuat-749942.html