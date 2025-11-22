Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai phản diện và sản xuất chuẩn bị lên sóng

Trong khi đó, Hồng Diệp (Hầu Minh Hạo) là vua vạn yêu được yêu tộc tôn sùng, xuất hiện để bảo vệ Vạn Yêu Cốc. Trải qua bao thăng trầm, chàng đã thấu hiểu bản chất tham lam của vạn vật, nhận ra Ngọc Lễ Tuyền chính là hiện thân của vô số dục vọng.

"Tiêu dao" có độ dài 40 tập, nội dung xoay quanh cuộc chiến dai dẳng hàng trăm năm của nhân tộc và yêu tộc vì săn lùng Thần Tuyền Ngọc Lễ. Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận) là cô gái phóng khoáng với khả năng ứng biến thiên phú, vô tình mở ra hành trình kỳ ảo xuyên Vạn Yêu Cốc, làm đảo điên cả giới yêu ma.

Cũng chính lúc này, Hồng Diệp phát hiện bản thân đã nảy sinh tình cảm với cô gái nhỏ Tiêu Dao, người có linh hồn thuần tuý đáng quý, không bị ảnh hưởng bởi dục niệm. Cả hai cùng nhau dấn bước, liên tiếp vướng vào những vụ án kỳ lạ và đối đầu với nhiều đối thủ bí ẩn đầy thách thức...

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Huyền Cơ, bề ngoài là một lương y nhân hậu nhưng thực chất lại là kẻ chủ mưu đằng sau cuộc chiến giữa người và quỷ. Tuy có khá ít đất diễn nhưng đây được đánh giá là nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến nội dung phim.

Từ khi bắt đầu quay đến khi hoàn thành, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được giữ bí mật hoàn toàn. Không chỉ che chắn kỹ càng trên phim trường, hình ảnh của nữ diễn viên cũng không xuất hiện trên poster chính thức.

Một số người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh không muốn tranh giành sự chú ý với Đàm Tùng Vận nên không xuất hiện trên poster. Trong khi đó, không ít ý kiến khẳng định mỹ nhân 8x cố tình tỏ ra thần bí, khiến sự xuất hiện của mình trở thành điểm nhấn.

Động thái này cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang dần chuyển hướng lui về hậu trường. Với tầm nhìn dài hạn, cô được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở lĩnh vực mới.

Trước đó, khi được phỏng vấn về quá trình sản xuất "Tiêu dao", đạo diễn Từ Kỷ Chu đã khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là "một tài năng toàn diện, vừa diễn xuất tốt vừa nắm bắt được logic sản xuất phim giỏi".

Phim dự kiến lên sóng vào giữa tháng 12 trên nền tảng iQIYI. Thuộc thể loại tiên hiệp, "Tiêu Dao" khiến người hâm mộ lo lắng khi dòng phim này không còn được ưa chuộng. Tuy nhiên, với sự đầu tư chỉn chu và "bảo chứng" thành tích của loạt ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng Vận... nhiều người vẫn đặt kỳ vọng phim có thể gặt hái thành tích khả quan.