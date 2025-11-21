Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Đời sống 21/11/2025 19:19

Bà Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa - bị bắt với cáo buộc buôn lậu.

Theo thông tin báo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội danh trên.

Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - do bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), sáng lập và điều hành, đến nay đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 1
Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà Mai về tội Buôn lậu. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TP HCM. Thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước.

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ – chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình "hàng hiệu – giá bình dân", nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu này cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 2
Bà Phan Thị Mai khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đặc biệt, dù có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Năm 2023, thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở đường Huỳnh Văn Bánh (TPHCM) bị Sở Y tế xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng mảng chăm sóc da do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép và quảng cáo sai phạm.

Năm nay, chi nhánh Mailisa tại Thuận An (Bình Dương cũ, nay là TPHCM) tiếp tục bị xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia làm thay đổi màu da, hoạt động vượt quá phạm vi cho phép.

Trước đó, từ năm 2022, một số đợt kiểm tra tại TPHCM, cơ quan chức năng ghi nhận việc thẩm mỹ viện này sử dụng trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, quảng cáo dịch vụ vượt phép hoặc thực hiện thủ thuật xâm lấn khi chưa đủ điều kiện.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, bà Phan Thị Mai từng gây tranh luận trên mạng xã hội khi công khai chất vấn tính minh bạch của một số hoạt động kêu gọi từ thiện.

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược cho biết, qua rà soát, đến ngày 17/11 có 162 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (của hệ sinh thái Mailisa) đã được cơ quan này cấp phiếu công bố, trong đó có 81 phiếu công bố còn hiệu lực.

