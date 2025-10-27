Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Trong nội dung giáo trình trích dẫn bài phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh: "Chọn sinh mệnh hay chọn giá trị, tôi chọn để sinh mệnh có giá trị". Nội dung xuất hiện trong học phần giảng dạy Quan niệm về cuộc sống và giá trị lựa chọn, được sử dụng để thảo luận về mối quan hệ biện chứng giữa ý nghĩa của sinh mệnh và giá trị cá nhân.

Triệu Lệ Dĩnh đón nhận tin vui khi được đưa vào giáo trình Tư tưởng chính trị do Bộ giáo dục Trung Quốc biên soạn, giảng dạy tại các cao đẳng và đại học trên khắp Trung Quốc.

Tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh đã có buổi trò chuyện với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ghi nhận thành tựu nghệ thuật và tầm ảnh hưởng xã hội của cô. Buổi phỏng vấn còn được báo Tân Hoa Xã và các trang mạng lớn của Trung Quốc đăng tải lại. Đây được đánh giá là vinh dự lớn lao chưa có nghệ sĩ nào đạt được. Đồng thời cũng chứng minh Triệu Lệ Dĩnh là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ. Con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh được sử dụng để minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên dù bạn có xuất thân ra sao.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh bị mệnh danh là diễn viên "ba không": không có xuất thân nền tảng tốt, không được đào tạo chính quy về diễn xuất và không có tài nguyên mạnh công ty lớn chống lưng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ.

Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, từ diễn viên "ba không", Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu tại Trung Quốc với hơn 90 triệu người theo dõi. Trong đó, cô là diễn viên có tổng lượt xem các tác phẩm cao nhất giới giải trí, nữ diễn viên có tổng lượt bình luận cao nhất trên mạng xã hội Douyin. Nhiều năm liền, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, theo thống kê của Baidu, Weibo. Cô được xếp vào nhóm " tứ đại lưu lượng" (4 nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc).

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh còn giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại hai giải thưởng truyền hình danh giá Phi Thiên và Kim Ưng. Theo QQ , trong số các "ngôi sao lưu lượng", Triệu Lệ Dĩnh là người có thành tích tốt nhất. Cô là ngôi sao hiếm hoi có cả danh tiếng nổi bật lượng người hâm mộ hùng hậu lẫn giải thưởng. Chính nhờ những thành tích này, Triệu Lệ Dĩnh trở thành hình mẫu người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người không có được nền tảng tốt nhưng thành công trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, theo QQ , Triệu Lệ Dĩnh truyền tải những quan niệm cuộc sống thông qua chính những nhân vật mà cô đóng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không hy vọng phim mà mọi người xem nữ chính suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong tình yêu, chỉ vì đàn ông mà cứ đấu đá nhau". Cô luôn cổ vũ phụ nữ tự tạo nên sự nghiệp riêng, không dựa dẫm vào phái mạnh, trở thành tuyên ngôn nữ quyền cho phụ nữ thời đại mới.