Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?

Sao quốc tế 31/10/2025 14:30

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là một trong những diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Sau loạt vai diễn ấn tượng trong “Hạnh Phúc đến Vạn gia”, “Gió thổi Bán Hạ”, lần trở lại này của cô tiếp tục khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ sang dòng phim chính kịch, nghệ thuật.

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khả năng cao sẽ trở lại với dự án phim đô thị “Khởi bàn”.

Tác phẩm được sản xuất bởi Chính Ngọ Dương Quang, do hai đạo diễn Khổng Sênh và Khổng Ca Tử đảm nhiệm. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Bạch Vũ Phàm, Lưu Đào, Vương Hiểu, Lâm Nhất, Tưởng Hân, Vương Tử Văn, Đồng Dao và Mai Đình. Dự án dự kiến khởi quay vào tháng 2.2026, phát hành trên đài CCTV.

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz? - Ảnh 1

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng tạm ngưng công việc để chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh nghệ thuật. Tuy nhiên, bộ phim này liên tục bị trì hoãn khiến cô phải cân nhắc lại kế hoạch.

Đúng thời điểm đó, phía Chính Ngọ Dương Quang quyết định điều chỉnh dàn cast cho “Khởi bàn” - một kịch bản được giới chuyên môn đánh giá cao về cấu trúc và chiều sâu nhân vật. Sau khi đọc bản thảo, Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ sự yêu thích và nhanh chóng nhận lời tham gia, đồng thời giữ vai trò đồng giám chế của bộ phim.

“Khởi bàn” là tác phẩm mang đề tài đô thị, thương trường, khai thác hành trình của một nữ hoàng bán hàng kỳ cựu sau nhiều năm lui về hậu trường, nay trở lại đường đua khốc liệt. Câu chuyện không chỉ khắc họa cuộc cạnh tranh gay gắt trong môi trường doanh nghiệp mà còn là hành trình tìm lại bản ngã giữa cám dỗ của danh vọng, lợi ích và áp lực thành công.

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz? - Ảnh 2

“Khởi bàn” được kỳ vọng sẽ là dấu ấn mới trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời mở ra một chương mới cho dòng phim đô thị Trung Quốc với cách kể chuyện hiện đại, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, thời gian qua, nữ diễn viên bị chê ở một vài dự án điện ảnh khi chọn kịch bản chưa thật sự phù hợp cùng một số phát ngôn thiếu chuẩn mực dẫn đến hình ảnh cô bị ảnh hưởng. Vậy nên, với màn trở lại này, khán giả kỳ vọng cô sẽ vực dậy tên tuổi.

Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, từ diễn viên "ba không", Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu tại Trung Quốc với hơn 90 triệu người theo dõi.

