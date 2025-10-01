Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Vốn dĩ, việc công bố lịch trình không chỉ giúp fan dễ dàng theo dõi hoạt động của nghệ sĩ mà còn là thước đo để khẳng định độ hot và tần suất làm việc của ngôi sao. Việc cắt hoàn toàn lịch trình tháng khiến nhiều người lo ngại Triệu Lệ Dĩnh đang rơi vào tình trạng “ế show”, không có nhiều hoạt động mới để công bố.

Ngày cuối tháng 9, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải thông báo chính thức: từ tháng 10 trở đi, lịch trình đầu tháng sẽ không còn được công bố công khai như trước. Thay vào đó, nếu có sự kiện hay hoạt động nghệ thuật, lịch trình sẽ được cập nhật riêng qua tài khoản kết nối.

Trên các diễn đàn người hâm mộ, không ít bình luận bày tỏ sự thất vọng và ấm ức. Một bộ phận fan cho rằng phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đang làm ăn cẩu thả, khiến hình ảnh nữ diễn viên trở nên mờ nhạt. Việc thiếu vắng lịch trình cụ thể đồng nghĩa fan mất đi cơ hội chuẩn bị để ủng hộ thần tượng tại sự kiện, hay đơn giản là đồng hành trên mạng xã hội.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn được coi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ. Với khả năng diễn xuất linh hoạt cùng ngoại hình trong sáng, cô trở thành bảo chứng rating qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Hoa Thiên Cốt, Sam Sam đến rồi, Minh Lan Truyện hay Hữu Phỉ.

Không chỉ chinh phục khán giả trong nước, nhiều tác phẩm có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh còn được phát sóng rộng rãi trên các nền tảng quốc tế như iQIYI, Tencent Video, Netflix, mang về lượng người xem khổng lồ. Chính vì vậy, việc cô rơi vào tình trạng vắng show như hiện nay càng khiến công chúng ngỡ ngàng.

Dù đang đối mặt với nghi vấn “ế show” nhưng không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí. Bằng chứng là mỗi lần cô xuất hiện trên thảm đỏ hay đăng tải hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, cộng đồng fan đều nhanh chóng dậy sóng, tạo nên những chủ đề thảo luận hot.

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn tin tưởng. Sức hút thương mại của cô chưa hề thuyên giảm, khi các sản phẩm cô quảng bá thường xuyên lọt top bán chạy. Chính vì vậy, có thể nói “ế show” chỉ là tình trạng tạm thời về mặt truyền thông chứ chưa phản ánh đúng thực lực và giá trị thương mại của nữ diễn viên.