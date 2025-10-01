Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Nhóm du khách đang di chuyển bằng thuyền qua vùng nước nông của đồng bằng Okavango, Botswana, vào ngày 27/9. Nhưng người hướng dẫn đã đưa họ đến quá gần một con voi cái và hai con voi con của nó, dẫn đến việc con voi đực đầu đàn lao qua vùng nước nông và lau sậy để tấn công.
