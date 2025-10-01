Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, Phúc Lộc song toàn, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài khoản đầy ắp ngân khố

Tâm linh - Tử vi 01/10/2025 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, Phúc Lộc song toàn, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài khoản đầy ắp ngân khố vào đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, vận tài lộc khấm khá nhờ Lục Hợp cục soi chiếu, không chuyện gì có thể làm khó được bạn. Thìn là người chịu khó cày cuốc, khi người khác chơi bời nghỉ ngơi thì bạn kiếm tiền không ngơi tay. Dù đôi khi có hơi ghen tị với sự thảnh thơi của người ta nhưng tiền bạc vẫn vào đều là hạnh phúc lắm rồi. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, Phúc Lộc song toàn, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài khoản đầy ắp ngân khố - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình cảm của bản mệnh ở mức bình ổn nhờ Thổ sinh Kim. May mắn nhất có lẽ là gia đạo an yên, người quen biết lâu càng có nhiều ấn tượng tốt đẹp về đối phương. Các cặp đôi cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng theo đuổi ước mơ và tham vọng của riêng mình. 

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, Lục Hợp cho thấy những điều hấp dẫn và đầy thú vị đang khiến tuổi Dậu bận rộn, vui vẻ mỗi ngày. Vậy thì đừng quên tìm những người đồng hành với bạn và chia sẻ với họ những điều thú vị đó nhé.

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, Phúc Lộc song toàn, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài khoản đầy ắp ngân khố - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan xuất hiện dự báo công việc đã bắt đầu vào guồng quay quen thuộc đối với con giáp tuổi Dậu. Hãy tìm những người cộng sự sẵn sàng để hành động cùng với bạn, thay vì chỉ nói suông. Nếu bạn muốn công việc của ngày hôm nay hiệu quả thì điều quan trọng nhất chính là tìm được đối tác phù hợp đấy. 

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, mối nhân duyên của người tuổi Hợi còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, Phúc Lộc song toàn, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài khoản đầy ắp ngân khố - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2025, 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp Quý Nhân, công trạng chói lọi, Phúc khí ngập tràn, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2025, 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp Quý Nhân, công trạng chói lọi, Phúc khí ngập tràn, tương lai huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp Quý Nhân, công trạng chói lọi, Phúc khí ngập tràn, tương lai huy hoàng vào đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 2 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 19 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Thần Tài ban phát tiền bạc, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát sau ngày 1/10/2025

Thần Tài ban phát tiền bạc, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát sau ngày 1/10/2025