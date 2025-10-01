Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, Phúc Lộc song toàn, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài khoản đầy ắp ngân khố

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, vận tài lộc khấm khá nhờ Lục Hợp cục soi chiếu, không chuyện gì có thể làm khó được bạn. Thìn là người chịu khó cày cuốc, khi người khác chơi bời nghỉ ngơi thì bạn kiếm tiền không ngơi tay. Dù đôi khi có hơi ghen tị với sự thảnh thơi của người ta nhưng tiền bạc vẫn vào đều là hạnh phúc lắm rồi.

Đường tình cảm của bản mệnh ở mức bình ổn nhờ Thổ sinh Kim. May mắn nhất có lẽ là gia đạo an yên, người quen biết lâu càng có nhiều ấn tượng tốt đẹp về đối phương. Các cặp đôi cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng theo đuổi ước mơ và tham vọng của riêng mình.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, Lục Hợp cho thấy những điều hấp dẫn và đầy thú vị đang khiến tuổi Dậu bận rộn, vui vẻ mỗi ngày. Vậy thì đừng quên tìm những người đồng hành với bạn và chia sẻ với họ những điều thú vị đó nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan xuất hiện dự báo công việc đã bắt đầu vào guồng quay quen thuộc đối với con giáp tuổi Dậu. Hãy tìm những người cộng sự sẵn sàng để hành động cùng với bạn, thay vì chỉ nói suông. Nếu bạn muốn công việc của ngày hôm nay hiệu quả thì điều quan trọng nhất chính là tìm được đối tác phù hợp đấy.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2025, mối nhân duyên của người tuổi Hợi còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!