Sau mưa lớn, 9 tỉnh thành đối mặt với nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất

Theo báo Thanh Niên , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa trong đêm 30.9 và rạng sáng 1.10 khiến nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt diện rộng.

Hiện nay, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo sáng nay các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Thanh Hóa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Nghệ An có lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 30/9 đến 4 giờ ngày 1/10, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to, có nơi mưa rất to như: Chiềng Nơi (Sơn La) là 119,2 mm; Yên Thế (Lào Cai) 158,8 mm; Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 192,4 mm; Đa Phúc (Phú Thọ) 211,4 mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 231 mm; Tri Phương (Cao Bằng) 146 mm; Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 143,8 mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 179,8 mm.

9 tỉnh thành đối mặt với nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 9 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận đến sáng nay 1/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) vẫn đang lên.

Mực nước 1 giờ sáng nay trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 33,69 m, trên báo động 3 là 1,69 m; trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 24,46 m, trên báo động 2 là 0,46 m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam là 6,10 m, dưới báo động 3 là 0,20 m.

Dự báo từ ngày 1 - 2/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dao động ở mức đỉnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông La xấp xỉ mức báo động 2.

Lũ trên các sông dâng cao do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 nguy cơ gây ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ở Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất nguy cơ xảy ra ở vùng núi Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể theo VOV, khoảng 17h10 phút chiều nay (29/9), trên tuyến đường DH92, đoạn từ trung tâm phường Sa Pa xuống khu du lịch Cát Cát.

Hiện trường vụ sạt lở ở Sa Pa. Ảnh: VOV.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một xe phía sau ghi lại, khi chiếc xe ô tô đang di chuyển qua đoạn đường hẹp, đất đá từ taluy dương đã bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp và đẩy cả phương tiện xuống vực sâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo xác nhận của chính quyền địa phương, dù chiếc xe bị biến dạng nặng sau khi lộn nhiều vòng xuống vực, cả 3 người bên trong chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân vụ sạt lở được xác định là do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 10. Hiện tại, trên địa bàn phường Sa Pa đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác. Chính quyền địa phương đã và đang khẩn trương di dời khẩn cấp gần 90 hộ dân trong các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt trong và sau những đợt mưa lớn.