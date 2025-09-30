Sa Pa liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở: Ôtô rơi vực sâu 50 m và đoàn xe trên quốc lộ 4D kịp thoát khi đất đá đổ xuống

Chiều tối ngày 29/9, Sa Pa liên tiếp đối mặt với hai sự cố sạt lở nghiêm trọng: một ôtô không may bị rơi xuống vực sâu 50 mét, trong khi đó, một đoàn xe trên Quốc lộ 4D may mắn thoát hiểm ngay trước khi đất đá đổ ập xuống đường.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 29/9, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết, khoảng 19h30 cùng ngày, trên quốc lộ 4D thuộc địa bàn phường Sa Pa xảy ra vụ đất đá sạt lở rơi trúng 5 ô tô. Theo ông Liễn, thời điểm xảy ra sự việc có 7 người trên 5 chiếc ô tô trên đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Trong số 5 ô tô có 3 xe bị hư hỏng nặng.

M ột ô tô bê b ết b ùn đ ất sau vụ sạt lở ở Ô Quý H ồ . Ảnh: Báo Dân Trí. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ sự việc. Nhà chức trách cũng tiến hành tạm cấm đường từ ngã 3 đường tránh cáp treo (phường Sa Pa) đi Ô Quý Hồ để người dân tránh gặp nguy hiểm. Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm xảy ra sự việc, có 5 người đã kịp chạy thoát khỏi ô tô trước khi đất đá ào xuống. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, có thêm 7 người khác đi từ trên các ô tô lao ra ngoài để tránh bị sạt lở tiếp.

Sau khi vụ sạt lở xảy ra, có thêm 7 người khác đi từ trên các ô tô lao ra ngoài để tránh bị sạt lở tiếp. Ảnh: Báo Dân Trí. Trước đó cũng trên địa bàn xảy ra vụ ôtô lao xuống vực. Cụ thể theo VNExpress, khoảng 17h, ôtô 5 chỗ chở ba người xuống bản Cát Cát phải dừng lại vì cây lớn chắn ngang đường. Chỉ ít giây sau, đất đá cùng cây cối từ taluy dương sạt xuống, đẩy xe lao xuống vực sâu khoảng 50 m rồi lật nghiêng. Người dân địa phương có mặt kịp thời, đưa ba nạn nhân ra ngoài. Theo chính quyền phường Sa Pa, ba người đàn ông trên xe chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi phương tiện biến dạng. Dù rơi từ độ cao khoảng 50 m, xe không bị bùn đất vùi lấp mà trượt theo sườn dốc, giúp những người trong xe thoát hiểm. Theo cảnh sát, trên ô tô thời điểm đó có 3 người gồm anh Đ.M.D. (SN 1972) là lái xe, anh L.V.C. (SN 1985) và anh H.A.T. (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Lào Cai. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp cùng các lực lượng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu.

