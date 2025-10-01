Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, 3 con giáp Thần Phật theo gót phù hộ, làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần, giàu sang vượt trội

Tâm linh - Tử vi 01/10/2025 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Phật theo gót phù hộ, làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần, giàu sang vượt trội vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, đường tiền bạc may mắn có Thiên Tài chiếu vận nên cát nhiều hơn hung. Con giáp này có thể thử vận may bằng tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng, xin tiền tiêu vặt. Hôm nay một số bạn còn đòi được nợ một cách bất ngờ. Tuy nhiên Tý đừng dính đến mấy trò cờ bạc, cá độ nhé. 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, 3 con giáp Thần Phật theo gót phù hộ, làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần, giàu sang vượt trội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tình cảm khởi sắc nhờ Kim sinh Thủy. Tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, được người khác phái quý mến. Thực ra tính bạn xuề xòa vui vẻ, đi đâu cũng nhanh miệng nên được người khác yêu quý là chuyện đương nhiên.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, Chính Tài đã mang lại sức sống cho con giáp tuổi Mùi, dự báo là có người hỗ trợ tiền bạc hoặc đồ vật, tặng quà giá trị mang lại cho bạn không ít niềm vui trong ngày hôm nay. Tại thời điểm khó khăn như hiện tại, có thể thấy không phải ai cũng đủ may mắn được như bạn đâu.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, 3 con giáp Thần Phật theo gót phù hộ, làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần, giàu sang vượt trội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, nếu gặp phải bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, mối nhân duyên của người tuổi Dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Con giáp ấn tượng này hãy cho đôi bên cơ hội để tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/10/2025, 3 con giáp Thần Phật theo gót phù hộ, làm gì cũng gặp may, có tài có đức, được phúc được phần, giàu sang vượt trội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

