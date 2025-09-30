Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Trước sự cố tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên vùng biển xa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương huy động mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 30/9, Ban Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định được danh tính của 9 thuyền viên trong vụ chìm tàu do bão số 10 tại cửa sông Gianh đêm 28/9.

Trong đó, hiện đã tìm được thi thể 3 người, gồm Trần Hoàng Thọ, 41 tuổi, trú Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Cảnh, 31 tuổi, trú Tân Phước - Lai Vung - Đồng Tháp; Nguyễn Tiến Sỹ, 39 tuổi, trú Diễn Bích - Diễn Châu - Nghệ An.

Hiện còn 6 thuyền viên đang mất tích gồm Võ Văn Trải, 46 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang; Đoàn Công Thành, 23 tuổi; Đặng Xuân Đức, 38 tuổi, cùng trú Long Hải, TP.HCM; Lê Đức Quân, 28 tuổi, trú Hậu Lộc, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Sĩ, trú Nghệ An (chưa rõ năm sinh); người cuối cùng tên Bình, 42 tuổi, trú Tân Kỳ, Nghệ An.

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị - Ảnh 1
Bộ đội biên phòng huy động tàu tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm tàu trên vùng biển - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó vào lúc 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá BV92756 TS và BV92754 TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (sát cầu Gianh) thì bất ngờ đứt dây neo do mưa bão lớn.

Các tàu trôi tự do và bị chìm. Ngay sau sự cố, 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ an toàn, còn 9 người đang mất tích.

Danh tính 4 người bơi được vào bờ gồm: Nguyễn Trọng Chí, 50 tuổi, trú Hòn Đất, Kiên Giang; Sa LêH (Hiếu), 36 tuổi, trú Đa Phú, An Giang; Trần Quốc Chung, 40 tuổi, trú Diễn Châu, Nghệ An; Đồng Văn Thành, 40 tuổi, trú Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trước tình hình cấp bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn "tìm mọi cách để tiếp cận và ứng cứu các ngư dân gặp nạn". Ông cũng nhấn mạnh: “Đây là sự cố không mong muốn nhưng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phải coi việc tìm kiếm ngư dân là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn cấp trong thời điểm này, không để người dân đơn độc giữa biển khơi”.

 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam theo dõi, xác minh các thông tin liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị và Đài trực canh Phòng chống thiên tai, Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo, huy động các phương tiện dân sự đang hoạt động trong khu vực biển nơi tàu mất tích. Hiện đã có 4 tàu cá gồm: BĐ 96433 TS, BĐ 95414 TS, BĐ 96337 TS, BĐ 97397 TS tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

