Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM vừa phẫu thuật thành công, lấy ra dị vật là cành cây dài 16 cm, đường kính 1 cm nằm trong ổ bụng bé gái 3 tuổi suốt hơn 4 tháng.

Theo thông tin từ VOV, bệnh nhi H.M.L quê Đắk Lắk (sinh năm 2022) từng bị té ngã xuống ao gần nhà. Sau khi được điều trị tại bệnh viện địa phương 2 tháng và xuất viện, bé tiếp tục sốt cao, ho nhiều, được chẩn đoán viêm phổi trong 30 ngày. Khi siêu âm, bác sĩ phát hiện khối lạ trong ổ bụng nghi dị vật và chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, qua CT scan cho thấy dị vật là cành cây kích thước 1x16cm, đâm xuyên trực tràng, ruột non, tá tràng, gây viêm dính phức tạp.

Các bác sĩ buộc phải mổ mở, bóc tách dọc theo dị vật, giải phóng dính ruột, tránh tổn thương mạch máu, thần kinh và niệu quản.

Sau 4 giờ phẫu thuật, cành cây được lấy ra nguyên vẹn. Bé được xử lý cầm máu, khâu vết thương và làm hậu môn tạm.

Hiện sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, dự kiến xuất viện sau một tuần và sẽ tái khám đóng hậu môn tạm sau khoảng một tháng.

Cành cây dài 16cm ở trong bụng bé gái 4 tháng trời - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, BS Nguyễn Hiền cho biết, dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường khi vui chơi, tắm ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L rất hi hữu vì cành cây dài và tồn tại lâu trong ổ bụng. Nếu để lâu, dị vật có thể xuyên vào các cơ quan, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ khi vui chơi, đặc biệt mùa mưa bão, khu vực cây cối dễ gãy đổ. Trẻ sống gần ao hồ, sông suối không nên đến gần khi không có người lớn. Khi xảy ra tai nạn sinh hoạt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.

