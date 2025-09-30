22 người đang mất tích gồm 10 người trên hai tàu cá bị chìm tại Cửa Việt, Cửa Gianh (Quảng Trị), 4 người do sạt lở ở Tuyên Quang, 3 người lật thuyền ở Thanh Hóa. Ngoài ra, 8 người khác trên tàu cá Gia Lai mất liên lạc từ tối 27/8. 105 người bị thương chủ yếu ở Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 30/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 13h, bão Bualoi làm 26 người chết, trong đó giông lốc gây thiệt hại lớn nhất với 11 người chết ở Ninh Bình, Hưng Yên; 8 người chết do lũ, sạt lở. Một số trường hợp tử vong do đuối nước, cây đổ, sập nhà đè trúng.

Mưa bão khiến 88 nhà đổ sập hòan toàn, hơn 135.000 nhà hư hỏng, tốc mái, tập trung ở Hà Tĩnh với hơn 84.000 nhà, Nghệ An hơn 44.000 và gần 14.000 nhà bị ngập, chủ yếu ở Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An mỗi nơi khoảng 4.000 nhà.

Nhà chức trách cũng đã ghi nhận 15 sự cố đê điều, sạt lở hơn 6.500 m kè, bờ sông, bờ biển. Hơn 1.300 điểm ngập, sạt lở gây ác tắc giao thông ở Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Hơn 57.000 cây xanh bị gãy đổ do gió mạnh.

Các lực lượng tìm người mất tích ở Lũng Cú, Tuyên Quang - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VOV, tính từ 19h ngày 29/9-13h ngày 30/9, tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 190mm; Thu Tà (Tuyên Quang) 199mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 239mm; Yên Mỹ (Thái Nguyên) 218mm; Lăng Căn (Tuyên Quang) 197mm, Bình Phú (Tuyên Quang) 184mm; Luông Dăm (Phú Thọ) 266mm, Lạc Lương (Phú Thọ) 259mm; Kim Anh (Hà Nội) 177mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 306mm, Vũng Sú (Thanh Hóa) 266mm.

Dự báo, ngày và đêm 30/9, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Do mưa lớn, mực nước lên rất nhanh (cập nhật đến lúc 12h ngày 30/9) trên một số sông chính như sau: Trên sông Lô tại Tuyên Quang 18,1m dưới báo động (BĐ) 1 là 3,9m. Trên sông Gâm tại trạm Chiêm Hóa 37,3m dưới BĐ2 0,2m, hiện đang lên. Trên sông Thao tại Lào Cai 83,06m trên BĐ2 1,06m, tại Yên Bái là 34,17 trên BĐ3 2,17m.

Bão số 10 và hoàn lưu, mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại nặng nề. Tính đến 13h ngày 30/9, đã khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người - Ảnh: VOV

Trên sông Bứa tại Thanh Sơn, Phú Thọ 24,7m, trên BĐ2 0,2m; trên sông Bôi tại Hưng Thi 15,78m trên BĐ3 2,78m.

Bắc Ninh: Trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn 44,08m, trên BĐ2 1,08m; Ninh Bình: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,24m, trên BĐ3 0,14m. Lũ đang lên. Thanh Hóa: Trên sông Chu tại Bái Thượng 15,07m, trên BĐ1 0,07m, tại Xuân Khánh 10,06m, trên BĐ1 1,06m; sông Yên tại Chuối 4.47m, trên BĐ3 0,97m; sông Mã tại Lý Nhân 12,36m, trên BĐ3 0,36m, tại Giàng 6,42m, dưới BĐ3 0,08m; sông Lèn tại Cụ Thôn 5,5m trên BĐ3 2,05m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh 10,63m dưới BĐ3 0,63m.

Nghệ An: Trên sông Cả tại Mường Xén 142,11m trên BĐ3 0.11m, tại Con Cuông 30,16m trên BĐ2 1,16m, tại Chợ Tràng 4,78m trên BĐ2 0,78m; sông Lam tại Yên Thượng 9,3m trên BĐ3 0,3m. Lũ đang lên.

Hà Tĩnh: Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,0m, mức BĐ1, đang xuống; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,62m, trên BĐ2 0,12m, đang xuống; sông La tại Linh Cảm 5,28m, trên BĐ1 0,78m, đang lên.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, sông Mã lên trên mức BĐ3; sông Cả, sông Lục Nam lên trên BĐ2. Từ 30/9 đến 01/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.