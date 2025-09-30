Hồ thủy điện Trị An xả lũ từ 13h ngày 30/9, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP.HCM

Theo Công ty Thủy điện Trị An, do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước hồ Trị An đã đạt cao trình 60,54 m. Vì vậy, công ty sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng từ 160 đến 320 m3/s.

Theo thông tin từ VnExpress, lưu lượng xả qua đập tràn ban đầu là 980 m3/s (một cửa), sau đó tăng lên 1.140 m3/s (hai cửa) từ 16h cùng ngày. Trong đó, lưu lượng qua đập tràn 160-320 m3/s, tua bin phát điện 820 m3/s.

Động thái này nhằm giảm áp lực khi lượng nước đổ về hồ dự kiến vượt 1.500 m3/s, trong khi sáng 29/9 mực nước hồ đã ở mức 60,5 m (sắp đạt đến cao trình an toàn của hồ - 62 m).

Hồ Trị An trong một đợt xả lũ qua đập tràn năm 2024 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, việc xả lũ đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Trong khi đó, phía Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cảnh báo, nước sông Đồng Nai đang lên nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn. Việc nước dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đối diện nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323 km2, là hồ thủy điện lớn nhất Miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.

