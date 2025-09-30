Tuyên Quang: Ngôi nhà có 7 người bị cuốn trôi sông, 4 người mất tích

Đời sống 30/09/2025 13:26

Sáng 30/9, tại thôn Ma Lé, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi một ngôi nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngôi nhà bị sạt lở thuộc sở hữu anh Vàng Chá S. (43 tuổi). Gia đình anh Sò có 7 người sinh sống, trong đó 4 người mất tích gồm: Vàng Chá S., Hầu Thị D. (45 tuổi), Vàng Xuân H. (22 tuổi) và Vàng Minh H. (21 tuổi).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tìm kiếm người mất tích, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân tránh khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến một số khu vực tại Tuyên Quang bị sạt lở và ngập sâu. Theo cơ quan khí tượng, mực nước sông Lô đang trên báo động 2, trong khi sông Gâm đã vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều nơi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh di chuyển qua vùng ngập, chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm và theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lũ, xả lũ hồ Tuyên Quang để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Tuyên Quang: Ngôi nhà có 7 người bị cuốn trôi sông, 4 người mất tích - Ảnh 1
Lũ cuồn cuộn đổ về tại xã Quan Sơn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 29/9 đến 10h ngày 30/9), các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; tại Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; tại Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.

Dự báo từ nay đến ngày 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1-2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức báo động 2.

Mẹ già tử vong trong căn nhà đổ sập, con gái khuyết tật bật khóc giữa đống đổ nát

Mẹ già tử vong trong căn nhà đổ sập, con gái khuyết tật bật khóc giữa đống đổ nát

Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình sáng 29/9 cướp đi sinh mạng cụ Trần Thị Sen (85 tuổi, ở xã Hồng Phong) để lại nỗi đau tột cùng cho chị Trần Thị Sinh - người con gái khuyết tật nhiều năm nay chỉ quanh quẩn chăm sóc mẹ già.

Từ khóa:   lũ cuốn sạt lở đất tin moi

