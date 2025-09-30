Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Đời sống 30/09/2025 16:47

Vụ tai nạn xảy ra tại xã Nông Cống (Thanh Hoá) lúc 18h ngày 29/9. Thời gian này, nước sông Chuối dâng cao, gió giật mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà ở làng Trù xã Nông Cống chìm trong biển nước.

Theo thông tin từ VTC News, thấy nhà bị ngập hơn 2m, chị Vũ Thị Th. cùng mẹ và con trai là bà Lê Thị Đ. (90 tuổi); em Nguyễn Văn T. (25 tuổi) chèo thuyền sơ tán đến nơi an toàn.

Khi thuyền cách bờ khoảng 300 mét thì gió giật, sóng lớn khiến thuyền bị lật úp. Chị Vũ Thị Th. may mắn bám được vào cây xanh ven đường, nhưng bà Đ. và em T. bị lũ cuốn đi. Lúc này, chị Th. bất lực gào thét, hô hoán mọi người nhưng không thể cứu mẹ và con trai.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống triển khai tìm kiếm suốt đêm đến 8h ngày 30/9 mới tìm thấy thi thể của bà Lê Thị Đ. Riêng em Nguyễn Văn T. vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tại nơi xảy ra tai nạn, nhìn 2 chiếc quan tài được gia đình chuẩn bị đặt sẵn bên vệ đường, cạnh biển nước mênh mông, dân làng Trù (xã Nông Cống) ai cũng thương tiếc, xót xa.

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ - Ảnh 1
Người thân khóc nghẹn bên thi thể bà Lê Thị Đ. và chờ tin em Nguyễn Văn T. trong vô vọng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công lý, trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như xuồng cao su, ca nô, áo phao, đèn chiếu sáng… nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức di dời, ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực cho các khu vực bị cô lập.

Suốt đêm 29/9, hàng chục lượt xuồng cao su đã vượt dòng nước xiết, đưa nhiều người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn; hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu, điều trị kịp thời. Song song với công tác cứu nạn, lực lượng chức năng cũng vận chuyển hàng trăm suất lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân ở các thôn đang bị cô lập.

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ - Ảnh 2
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chạy lũ - Ảnh: Báo Công lý

Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi làm việc xuyên đêm, liên tục di chuyển giữa các vùng ngập để đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau. Mưa lớn, nước chảy xiết và đêm tối tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nhưng chúng tôi xác định nhiệm vụ đặt tính mạng, sự an toàn của người dân lên trên hết”.

Tính đến sáng 30/9, hàng chục hộ dân đã được di dời đến nơi ở an toàn, nhiều người được đưa tới các nhà cao tầng, công trình kiên cố để tránh lũ. Công tác cứu hộ, tiếp tế vẫn đang được triển khai khẩn trương trong ngày hôm nay, bởi tại nhiều khu vực, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Ngày 30/9, lãnh đạo phường Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến hai bố con tử vong, nghi do ngạt khí từ máy phát điện.

