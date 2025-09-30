Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Đã có ít nhất 5 người, bao gồm một đứa trẻ 2 tuổi, đã tử vong và 10 người khác bị thương nặng sau khi một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ trên đường đã va chạm với một chiếc xe tải van ở quận Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, Ấn Độ vào sáng ngày 28/9.

