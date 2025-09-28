Xót xa, bé gái một tuổi rưỡi tử vong vì vết bỏng sau khi vô tình ngã vào nồi sữa nóng trong bếp của trường

Vụ việc, được camera giám sát ghi lại, xảy ra tại trường Ambedkar Gurukula ở làng Bukkarayasamudram, huyện Anantpur, Ấn Độ. Đoạn clip ghi lại cho thấy bé Akshita, 17 tháng tuổi, đang đi cùng mẹ vào bếp của trường.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

