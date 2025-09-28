Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 28/09/2025 18:03

3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận tình khá hanh thông, tài lộc dồi dào, thu nhập có dấu hiệu tăng đáng kể. Người làm công ăn lương thì có thể nhận những nhiệm vụ mới giúp cải thiện thu nhập. Trong thời gian tới, bản mệnh có thể phải đi công tác xa nên cần chuẩn bị cả sức khỏe lẫn tinh thần. Người làm ăn kinh doanh tiếp tục phát triển thuận lợi với nhiều thương vụ có lợi nhuận tốt. 

Vận đào hoa của con giáp may mắn này trong giai đoạn này cũng khá tốt. Người cô đơn có thể tìm được một người để chia sẻ buồn vui. Người đã có gia đình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, hai bên hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ sẽ đón tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn hơn. Nhờ đó, túi tiền của bạn cũng dư dả hơn, không cần lo lắng nhiều về chuyện chi tiêu. Tuổi Mùi chỉ cần có chí tiến thủ thì nhất định sẽ có cơ hội thăng tiến, túi tiền của con giáp này ngày một đầy. Quý nhân theo gót nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mùi nên tranh thủ thời gian này để tạo dựng tiền đề vững chắc cho tương lai.

 

Về tình duyên, những người đang độc thân cũng vô cùng đào hoa khi có nhiều người để ý, muốn làm quen. Bản mệnh có thể xem xét để tìm được người mà mình muốn tiến xa hơn.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính tài nhập mệnh khẳng định nguồn thu nhập của người tuổi Tuất khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn làm việc chăm chỉ nên đây cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bạn cũng giành được nhiều thành công trong công việc, khả năng thăng tiến trong thời gian này rất lớn nên hãy duy trì phong độ để gây ấn tượng với cấp trên. 

Vận trình tình duyên của người tuổi Tuất cũng sẽ trở nên khá vượng, không chỉ chuyện tình cảm thăng hoa mà các mối quan hệ xã giao khác cũng có sự hài hòa, ăn ý. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết, khách hàng, cộng sự phối hợp ăn ý trong công việc.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

