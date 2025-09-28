3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025)

Tâm linh - Tử vi 28/09/2025 17:10

3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra bình ổn và giải quyết ổn thoả mọi vấn đề. Nhưng con giáp này hãy tự tạo cho mình các cơ hội thay vì dựa dẫm vào người khác. Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, kinh nghiệm của mình và thu về thành quả xứng đáng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này diễn ra vô cùng hài hòa và tràn đầy những điều ngọt ngào. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu có thể tính chuyện trăm năm. Cuộc sống gia đình viên mãn, là niềm ao ước của không ít người.

3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân che chở nên dễ dàng tìm thêm được cơ hội làm ăn trong thời gian tới. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ có được sự bứt phá đặc biệt, từ đó doanh thu gia tăng đáng kể. Nhờ đó mà tài lộc vượng sắc. Đây là kết quả của sự siêng năng, làm việc có kế hoạch rõ ràng và cụ thể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn trong trạng thái đầy ắp niềm vui. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau những phút giây ngọt ngào thắm thiết. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn luôn sắp xếp tốt thời gian dành cho gia đình.

3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều may mắn, có cơ hội giàu lên nhanh chóng. Khi cuộc sống đủ đầy, không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, tuổi này có thể mang lại cơ hội phát tài cho những người xung quanh.

Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp này sẽ ngày càng bền chặt. Tình cảm đôi lứa tiến triển bình ổn, hạnh phúc, có những lúc không cần nói ra thì hai người vẫn có sự thấu hiểu nhau đặc biệt.

3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, Thần Tài soi đường chỉ lối, quý nhân kề vai sát cánh, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải đong đầy, tha hồ ngồi rung đùi hưởng hồng phúc

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, Thần Tài soi đường chỉ lối, quý nhân kề vai sát cánh, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải đong đầy, tha hồ ngồi rung đùi hưởng hồng phúc

Thứ Hai 29/9/2025, Thần Tài soi đường chỉ lối, quý nhân kề vai sát cánh, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải đong đầy, tha hồ ngồi rung đùi hưởng hồng phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Quảng Ninh: Sập hầm lò khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương

Quảng Ninh: Sập hầm lò khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái

Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025)

3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025)

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Xót xa, bé gái một tuổi rưỡi tử vong vì vết bỏng sau khi vô tình ngã vào nồi sữa nóng trong bếp của trường

Xót xa, bé gái một tuổi rưỡi tử vong vì vết bỏng sau khi vô tình ngã vào nồi sữa nóng trong bếp của trường

Video 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 29/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc vô cùng vượng sắc, tài lộc về nhà tới tấp, Tỵ - Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 29/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc vô cùng vượng sắc, tài lộc về nhà tới tấp, Tỵ - Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở không ngờ

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp Đắc Tài Đắc Lộc, an yên hạnh phúc, công danh sáng chói, gặp hỷ sự liên miên, mọi điều thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp Đắc Tài Đắc Lộc, an yên hạnh phúc, công danh sáng chói, gặp hỷ sự liên miên, mọi điều thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'