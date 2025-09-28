Nữ nhân viên buông tay ra, người đàn ông đeo thử đồng hồ Rolex trị giá 817 triệu đồng rồi bỏ chạy

Một người đàn ông đã bị camera giám sát ghi lại cảnh bỏ chạy với một chiếc đồng hồ Rolex từ cửa hàng đồng hồ HJ Luxury ở Far East Plaza vào ngày 25/9. Chiếc đồng hồ này là Rolex GMT-Master II 116718LN , có giá bán lại trên 40.000 đô la Singapore (817 triệu đồng).
Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

