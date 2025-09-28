Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 147kg trên biển trước sự kinh ngạc của mọi người

Một ngư dân ở Barangay Maybato North, San Jose, tỉnh Antique, Philippines đã bắt được một con cá mú khổng lồ nặng tới 147 kg. Clip được người dân ghi lại cho thấy, hai người đàn ông buộc sợi dây thừng vào con cá rồi sử dùng một cây gậy dài khiêng nó lên bờ.
Video 1 giờ 47 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

