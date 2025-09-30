Đúng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có Lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, cục diện Lục Hợp mang đến nhiều niềm vui và sự gắn kết cho tuổi Sửu. Hôm nay là ngày tốt để thúc đẩy các dự án bị trì hoãn từ lâu. Hãy chủ động báo cáo tiến độ với cấp trên và đảm bảo nguồn lực. Việc nêu rõ mục tiêu dự án và sự hỗ trợ cần thiết sẽ giúp bạn được ghi nhận.

Chính Tài cho thấy vận may tài chính của bạn tỷ lệ thuận với đầu tư, với nguyên tắc "càng làm nhiều, càng kiếm được nhiều". Bên cạnh thu nhập từ công việc chính, bạn cũng sẽ nhận được những khoản thưởng nhỏ từ các công việc phụ. Về công việc phụ, hãy cân nhắc tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, tuổi Ngọ tập trung cho việc kết nối, hợp tác dưới sự chỉ dẫn của Tam Hội. Nhất là với những ai sẽ là người đồng hành cùng bạn trong quãng thời gian dài, vì thế hãy dành thời gian bên bằng hữu của mình nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn mang đến những ý tưởng sáng tạo vô biên cho tuổi Ngọ, tuy nhiên nhớ chọn lọc để áp dụng vào công việc. Ngoài ra, những tin tức tốt lành, thú vị, có thể liên quan tới công việc và học tập. Hỏa - Thổ tương sinh dự báo về cơ hội gia tăng thu nhập hiện có, hoặc đạt được những nguồn thu nhập mới từ bên ngoài.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, Thực Thần che chở, con đường tài lộc của bản mệnh cực kì hanh thông. Đặc biệt người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá từ các mối khách hàng của mình. Bạn dần khẳng định được vị thế nên hợp đồng kí kết ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão còn độc thân đừng đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình, bởi chẳng ai là người hoàn hảo, chính bạn cũng thế mà thôi. Bạn cần thực tế hơn trong tình yêu và lựa chọn những người chân thành với mình. Với người có đôi có cặp, bạn dễ làm tổn thương người ấy vì những lời nói quá mức thẳng thắn của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!