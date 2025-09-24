Tử vi hôm nay, thứ Tư 24/9/2025: Dần vàng bạc đầy đủ, Mão phú quý bạt ngàn, Tý lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 06:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán gánh tiền vào nhà, không mua đất cũng tậu vàng.

Con giáp tuổi Dần 

Công việc của tuổi Dần ngày này sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Tử vi hôm nay, thứ Tư 24/9/2025: Dần vàng bạc đầy đủ, Mão phú quý bạt ngàn, Tý lên hương đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tử vi hôm nay, thứ Tư 24/9/2025: Dần vàng bạc đầy đủ, Mão phú quý bạt ngàn, Tý lên hương đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Đây là thời gian hoàng kim với người tuổi Tý, tuổi Tý  sẽ “trúng lộc Thần Tài” rõ rệt nhất. Dù không quá chật vật, ganh đua, nhưng tài lộc lại đến bất ngờ qua nhiều hướng. Người làm kinh doanh buôn bán đại cát đại lộc, có thể ký được đơn hàng lớn, được đối tác chủ động hợp tác. Người làm công ăn lương thì được cấp trên ghi nhận, tiền tài thăng tiến, danh tiếng vang xa.

Các mối quan hệ xã hội cũng ngày càng tốt đẹp, họ kết thân được với người có tài có đức, gặp đúng người đúng thời điểm. Tý cũng là con giáp dễ “hái lộc” trong những buổi gặp mặt, hội họp, ký kết... Nguồn tiền của họ cũng dồi dào chưa từng có. Có thể nói, đây là giai đoạn tuổi Tý vừa có tiền, vừa có niềm vui, tinh thần thoải mái như “trẩy hội”, làm gì cũng thuận, gặp ai cũng hợp. Chỉ cần biết nắm bắt, họ nhất định trở nên giàu sụ.

Tử vi hôm nay, thứ Tư 24/9/2025: Dần vàng bạc đầy đủ, Mão phú quý bạt ngàn, Tý lên hương đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

