Tử vi ngày 3/8 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngút trời, nhà xe có đủ, tha hồ hốt bạc, đổi đời lên hương

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, trong tháng 9/2025, công việc của tuổi Mão gặp khá nhiều thuận lợi. Bản mệnh nếu làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật sẽ có nhiều cơ hội thể hiện khả năng và nhận được sự công nhận.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình và bạn bè của tuổi Mão sẽ rất ấm áp trong tháng này. Những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm mối quan hệ mới và có thể bắt đầu một cuộc tình lãng mạn. Bản mệnh nên mở lòng và đón nhận những tình cảm mới mẻ trong cuộc sống

Người tuổi Thìn có tính cách quyết đoán, kiên trì, luôn có mong muốn đứng ở vị trí cao. Sau ngày này, họ có thể khẳng định năng lực của bản thân, nắm bắt cơ hội để tạo sự đột phá. Sau nhiều tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những thành quả rõ rệt trong công việc. Ở nơi làm việc, tuổi Thìn được cấp trên tin tưởng, sẵn sàng giao những nhiệm vụ quan trọng. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa, các bên hợp tác làm việc ăn ý. Đứng trước các tình huống bất ngờ, tuổi Thìn không nao núng mà nhanh chóng tìm phương hướng giải quyết. Những ý tưởng táo bạo có thể được đánh giá cao. Tuổi Thìn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên, đồng nghiệp và đối tác, mở ra con đường thăng tiến.

Tài lộc của người tuổi Thìn cũng có khởi sắc tích cực. Nguồn thu nhập của con giáp này ngày càng ổn định. Tiền không chỉ đổ về túi từ công việc chính mà các việc làm thêm, dự án đầu tư bên ngoài cũng mang lại thu nhập tốt. Đây là giai đoạn tuổi Thìn cũng cố vị thế, củng cố tài chính các nhân, chuẩn bị cho tương lai rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ có một ngày tương đối dễ chịu và yên ổn. Công việc suôn sẻ, các mối quan hệ nơi công sở hài hòa, tạo điều kiện để bạn hoàn thành nhiệm vụ mà không bị áp lực quá lớn.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Tỵ nên tận hưởng sự bình yên hiện tại, nhưng cũng đừng quên chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn. Giữ vững nhịp độ làm việc như hiện tại sẽ là bước đệm tốt cho các kế hoạch lớn trong thời gian tới.

Công việc: Bạn đang được làm việc trong môi trường thuận lợi, ít căng thẳng. Công việc tiến triển đúng như mong đợi, bạn nhận được sự tin tưởng từ cấp trên. Tuy nhiên, đừng vì thấy ổn định mà lười biếng thay đổi, luôn có cơ hội phát triển nếu bạn chịu dấn thân và học hỏi thêm.

Tình cảm: Chuyện tình cảm hài hòa, mang lại nhiều cảm xúc nhẹ nhàng và dễ chịu. Dù đôi lúc có chút ghen tuông hoặc hiểu lầm nhỏ, nhưng nếu cả hai cùng lắng nghe, không khí vẫn sẽ rất ấm áp. Tối nay, một cử chỉ lãng mạn bất ngờ sẽ giúp hâm nóng tình yêu. Người độc thân có thể nhận được lời mời gặp gỡ thú vị.

Tài lộc: Tài chính ổn định, không có biến động lớn. Bạn chi tiêu hợp lý và biết cân nhắc trong mua sắm. Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh nhỏ, hãy bắt đầu lên kế hoạch, nhưng chưa nên vội vàng trong hôm nay.

Sức khỏe: Thể trạng duy trì ở mức khá, không có gì đáng lo. Dù vậy, Tuổi Tỵ cũng nên dành thời gian cho cơ thể được nghỉ ngơi đúng cách. Một buổi dạo bộ, tập yoga hoặc vận động nhẹ sẽ giúp cải thiện tinh thần đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!