Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn lanh lợi, hoạt bát, đầu óc sắc bén và nhanh nhạy với thời cuộc. Họ thường mạnh dạn và sáng suốt trong việc làm ăn. Thế nhưng Thân cũng thường phải trải qua thử thách mới đến ngày thành công. Nói cách khác, may mắn tài lộc lớn thường đến muộn với họ.

Đúng ngày này chính là lúc vận mệnh của họ có nhiều thay đổi, sao Thiên Tài chiếu mệnh nên vận trình rất sáng, tuổi Thân có vận “đổi đời trong tích tắc”. Các cơ hội làm giàu ập đến, tài lộc cứ thế đến không ngừng. Dù bạn làm văn phòng, nhà nước, buôn bán kinh doanh hay đầu tư cũng đều gặp may mắn, tiền tài nở rộ. Từ nghèo hóa giàu, từ bình thường thành siêu giàu, tuổi Thân sẽ mua vàng không cần nhìn giá, tiêu tiền không phải đắn đo.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!