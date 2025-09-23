Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi 30 tuổi, lấy ông chồng đã gần 50 tuổi. Dù rằng tôi đã 30 nhưng so với chồng thì quả thật còn trẻ chán. Ban đầu biết tuổi của anh, tôi cũng đắn đo lắm. Vì do được bạn bè mai mối nên tôi cũng muốn thử tìm hiểu. Chẳng ngờ, càng quen biết anh thì tôi càng thấy có thiện cảm. Dù đã gần 50 nhưng chồng tôi nhìn trẻ hơn tuổi, lại có điều kiện kinh tế vững chắc. Vợ anh qua đời nhiều năm, con cái đã trưởng thành tự lo cho mình được. Nếu tôi lấy anh thì sẽ không phải lo chuyện tiền bạc và con riêng của chồng.

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều. Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng. Kỳ thực, chồng tôi tuy có chút lớn tuổi nhưng phong độ thì vẫn còn trẻ trung lắm. Vì tôi nghĩ dù sao chuyện chăn gối cũng là chất keo nối kết hai vợ chồng. Tôi mừng thầm trong bụng. Đến khúc cao trào, tôi vô thức đưa tay vò lấy đầu tóc của chồng. Bất ngờ, sau khi vò tới lui thì trong tay tôi có thứ gì như tóc của chồng! Tôi mở to mắt ra thì thấy đầu chồng trở nên bóng loáng từ lúc nào! Tôi hoảng hốt hét thất thanh. Đêm tân hôn đang hồi vui thì bỗng tan rã ngay trong vài giây. Chồng tôi thấy tôi đang cầm tóc giả của anh thì chỉ biết cười hổ thẹn. Hóa ra chồng tôi bị hói mấy năm nay. Anh cũng thấy bất lực vì tình trạng này ngày một nặng. Anh sợ tôi chê bai nên sử dụng tóc giả. Tóc giả lại quá xịn, nhìn trông mượt mà không có một sợi bạc khiến tôi cũng từng thắc mắc. Nhưng chuyện bất ngờ ngay đêm tân hôn thế này lại khiến chúng tôi nhớ mãi không quên. Tôi nói với chồng dù anh trông thế nào thì tôi vẫn thương anh. Anh cũng không cần cực khổ đội tóc giả vì sợ tôi chê anh nữa đâu!

