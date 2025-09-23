Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Đời sống 23/09/2025 10:04

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết liên ngành Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã họp, thống nhất xác định vụ thảm án xảy ra ở phường Thành Nhất thuộc tỉnh này là vụ án trọng điểm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên ngành tố tụng cần tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Tam, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, rạng sáng 13/9, Thuận mang theo búa và dao đến nhà chị Nguyễn Thị Như H. (33 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) rồi ra tay sát hại ba người trong gia đình, đồng thời gây thương tích nặng cho cháu T.T.P. (12 tuổi, con riêng chị H.).

Thuận khai sau khi gây án, bị can đã sử dụng ma túy ngay trong nhà các nạn nhân. Sau đó vào phòng ngủ bà D., lục túi xách lấy khoảng 7 triệu đồng. Tiếp đó, Thuận xuống bếp lấy một con dao rồi trèo qua hàng rào phía sau, men theo con suối nhỏ để trốn thoát.

Trên đường bỏ trốn, Thuận lẻn vào một hộ dân gần đó lấy trộm quần áo thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 6h30 ngày 13/9, khi đến khu vực đường Đinh Núp (phường Tân Lập, Đắk Lắk), Thuận phát hiện chị L.C. (46 tuổi, trú phường Tân Lập) đang đi xe máy nên dùng dao khống chế, uy hiếp cướp chiếc xe. Lúc này, trên xe chị C. có một túi xách, bên trong chứa iPhone 11 Pro Max màu xanh, iPhone 7 Plus màu đen cùng khoảng 1 triệu đồng.

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân - Ảnh 1
Hiện trường vụ thảm án xảy ra ngày 13/9 tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cướp được xe máy và tài sản, Thuận chạy đến khu vực hẻm đường 19-5. Trong quá trình di chuyển, Thuận đã vứt bỏ túi xách và hai điện thoại di động vừa chiếm đoạt của chị C. để tránh bị lần ra dấu vết.

Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra về các tội "giết người", "cướp tài sản". Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn toàn bộ quyết định, lệnh nêu trên.

 

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ ngày 13/9, đối tượng tên Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). 

Sau khi đến nhà, Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai chị H.) bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Thuận đã tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Khoảng 21h15 ngày 22/9, một căn nhà 2 tầng trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra cháy dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   thảm án tại Đắk Lắk con rể truy sát nhà vợ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Tâm sự 49 phút trước
Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 53 phút trước
Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Thế giới 56 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 58 phút trước
Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ thai phụ bị hành hung: Mẹ thanh niên đến xin lỗi nạn nhân

Vụ thai phụ bị hành hung: Mẹ thanh niên đến xin lỗi nạn nhân

MỚI: Ứng phó với siêu bão Ragasa, sẵn sàng phương án hoãn, học trực tuyến

MỚI: Ứng phó với siêu bão Ragasa, sẵn sàng phương án hoãn, học trực tuyến

Thương tâm: Người đàn ông ngã xuống giếng sâu 10m tử vong

Thương tâm: Người đàn ông ngã xuống giếng sâu 10m tử vong

Tài xế taxi kể lại phút thót tim chở sản phụ sinh con ngay trên xe

Tài xế taxi kể lại phút thót tim chở sản phụ sinh con ngay trên xe

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2025: Thế giới tiếp tục tăng, SJC giữ nguyên ở mức 133,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2025: Thế giới tiếp tục tăng, SJC giữ nguyên ở mức 133,6 triệu đồng/lượng

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu