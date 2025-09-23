Theo điều tra, rạng sáng 13/9, Thuận mang theo búa và dao đến nhà chị Nguyễn Thị Như H. (33 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) rồi ra tay sát hại ba người trong gia đình, đồng thời gây thương tích nặng cho cháu T.T.P. (12 tuổi, con riêng chị H.).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên ngành tố tụng cần tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Tam, tỉnh Đắk Lắk).

Trên đường bỏ trốn, Thuận lẻn vào một hộ dân gần đó lấy trộm quần áo thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Thuận khai sau khi gây án, bị can đã sử dụng ma túy ngay trong nhà các nạn nhân. Sau đó vào phòng ngủ bà D., lục túi xách lấy khoảng 7 triệu đồng. Tiếp đó, Thuận xuống bếp lấy một con dao rồi trèo qua hàng rào phía sau, men theo con suối nhỏ để trốn thoát.

Đến khoảng 6h30 ngày 13/9, khi đến khu vực đường Đinh Núp (phường Tân Lập, Đắk Lắk), Thuận phát hiện chị L.C. (46 tuổi, trú phường Tân Lập) đang đi xe máy nên dùng dao khống chế, uy hiếp cướp chiếc xe. Lúc này, trên xe chị C. có một túi xách, bên trong chứa iPhone 11 Pro Max màu xanh, iPhone 7 Plus màu đen cùng khoảng 1 triệu đồng.

Hiện trường vụ thảm án xảy ra ngày 13/9 tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cướp được xe máy và tài sản, Thuận chạy đến khu vực hẻm đường 19-5. Trong quá trình di chuyển, Thuận đã vứt bỏ túi xách và hai điện thoại di động vừa chiếm đoạt của chị C. để tránh bị lần ra dấu vết.

Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra về các tội "giết người", "cướp tài sản". Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn toàn bộ quyết định, lệnh nêu trên.

