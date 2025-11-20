Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đời sống 20/11/2025 09:04

Đèo Mimosa dài 11 km, thuộc quốc lộ 20, là tuyến chính phía nam vào Đà Lạt, bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Sự cố khiến một ô tô khách suýt rơi xuống vực, giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Theo thông tin báo VietNamNet, khuya 19/11, mặt đường đoạn cuối đèo Mimosa (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị sạt lở. Nền đường đứt gãy, sụp xuống vực sâu và tạo thành hố lớn.

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Vụ sạt lở khiến toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đứt gãy với chiều rộng khoảng 50m, sâu 30m và chiều dài vết trượt sụt 100m.

Giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều cây cối bị cuốn trôi xuống hố, phía dưới nước chảy mạnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/11, giữa lúc trời mưa. Một xe khách đi qua đã kịp dừng lại ngay mép vực đứt gãy. Rất may, trên xe chỉ có tài xế và phụ xe; cả hai đều thoát ra ngoài an toàn.

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đèo để khảo sát và tìm giải pháp xử lý. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Lực lượng cứu hộ sau đó có mặt, đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm. Cơ quan chức năng cũng đến ghi nhận hiện trường, phong tỏa tuyến đèo để khảo sát và tìm giải pháp xử lý.

Cũng trong ngày 19/11, đèo Mimosa tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở, cây lớn ngã trúng ôtô 5 chỗ. Cụ thể theo thông tin trên báo VNExpress, khoảng 16h, bờ taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Một cây lớn đường kính hơn 40 cm, cao 10 m cũng bị kéo đổ.

Lúc này ôtô 5 chỗ đang lưu thông bị cành cây rơi trúng, gây hư hỏng nhẹ. Những người trên ôtô không bị thương. Vị trí xảy ra sự cố cách điểm sạt lở hôm qua khoảng 500 m về hướng trung tâm Đà Lạt.

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố - Ảnh 3
Ôtô 5 chỗ đang lưu thông bị cành cây rơi trúng, gây hư hỏng nhẹ. Ảnh: VNExpress. 

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cơ quan chức năng đang tiến hành cưa cây di dời và giải phóng đất đá hiện trường sạt lở.

Đèo Mimosa dài khoảng 11km, là một trong những cửa ngõ chính phía Nam vào Đà Lạt. Gần đây, tình trạng sạt lở khiến mặt đường nứt, ta luy âm bị sụp. Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm cấm xe tải trên 15 tấn và phân luồng phương tiện để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương

Một xe khách di chuyển trong đêm qua tuyến đường quốc lộ 27C hướng Đà Lạt đi Nha Trang thì gặp sạt lở đất khiến 6 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   sát lở ở Đà Lạt sạt lở đèo Mimosa tin mới

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đời sống 27 phút trước
Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, tiền vào như nước, vàng bạc đầy nhà, ôm trọn lộc trời, phất lên đến không ngờ

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, tiền vào như nước, vàng bạc đầy nhà, ôm trọn lộc trời, phất lên đến không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/11/2025, 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/11/2025, 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp công danh sự nghiệp rực rỡ, làm gì cũng ra tiền, giàu có đổi đời, Phú Quý hơn người

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp công danh sự nghiệp rực rỡ, làm gì cũng ra tiền, giàu có đổi đời, Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền

Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền

Cuối ngày hôm nay (20/11/2025), 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (20/11/2025), 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch