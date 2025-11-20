Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Theo thông tin báo VietNamNet , khuya 19/11, mặt đường đoạn cuối đèo Mimosa (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị sạt lở. Nền đường đứt gãy, sụp xuống vực sâu và tạo thành hố lớn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/11, giữa lúc trời mưa. Một xe khách đi qua đã kịp dừng lại ngay mép vực đứt gãy. Rất may, trên xe chỉ có tài xế và phụ xe; cả hai đều thoát ra ngoài an toàn.

Giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều cây cối bị cuốn trôi xuống hố, phía dưới nước chảy mạnh.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đèo để khảo sát và tìm giải pháp xử lý. Ảnh: Báo VietNamNet.

Lực lượng cứu hộ sau đó có mặt, đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm. Cơ quan chức năng cũng đến ghi nhận hiện trường, phong tỏa tuyến đèo để khảo sát và tìm giải pháp xử lý.

Cũng trong ngày 19/11, đèo Mimosa tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở, cây lớn ngã trúng ôtô 5 chỗ. Cụ thể theo thông tin trên báo VNExpress, khoảng 16h, bờ taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Một cây lớn đường kính hơn 40 cm, cao 10 m cũng bị kéo đổ.

Lúc này ôtô 5 chỗ đang lưu thông bị cành cây rơi trúng, gây hư hỏng nhẹ. Những người trên ôtô không bị thương. Vị trí xảy ra sự cố cách điểm sạt lở hôm qua khoảng 500 m về hướng trung tâm Đà Lạt.

Ôtô 5 chỗ đang lưu thông bị cành cây rơi trúng, gây hư hỏng nhẹ. Ảnh: VNExpress.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cơ quan chức năng đang tiến hành cưa cây di dời và giải phóng đất đá hiện trường sạt lở.

Đèo Mimosa dài khoảng 11km, là một trong những cửa ngõ chính phía Nam vào Đà Lạt. Gần đây, tình trạng sạt lở khiến mặt đường nứt, ta luy âm bị sụp. Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm cấm xe tải trên 15 tấn và phân luồng phương tiện để đảm bảo an toàn.