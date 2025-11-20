Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến vào đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, có quý nhân Tam Hội giúp sức, người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề phát sinh nữa. Đôi bên cùng chung tay vượt qua những chướng ngại vật, những thử thách để rồi chớp lấy cơ hội để có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.  

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mối quan hệ giữa các cặp đôi dần trở nên thắm thiết hơn trong ngày Kim Thổ tương sinh này. Cả hai dù bận rộn những vẫn luôn dành cho những sự quan tâm chăm sóc dù là nhỏ bé nhất. Đôi bên có thể tính đến chuyện tương lai xa hơn rồi đó. 

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, vận trình hôm nay của người tuổi Thìn không được may mắn lắm, có thể gặp không ít cục diện tiêu cực. Trong đó, công việc của bạn dễ bị tiểu nhân chơi trò xấu ám hại, bạn lại ngây thơ không chút nghi ngờ mà chỉ cặm cụi làm việc như thường lệ, đến khi nhận ra thì sự đã rồi. 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chưa dừng lại ở đó, tuổi này có thể còn phải đối mặt với tình trạng hao hụt tiền bạc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên bạn đừng vội nhụt chí mà hãy kiên trì làm việc có đầu có đuôi, không nên bỏ dở giữa chừng. Điều đó sẽ giúp bạn có nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, vận trình sự nghiệp tiến triển khá suôn sẻ, con giáp này hoàn toàn dựa vào chính sức lực và khả năng của chính mình. Nếu Tỵ có nghe được những lời không mấy hay ho của người khác nói về mình trong công việc thì bạn nên lơ đi, thời gian sẽ chứng minh ai tốt ai xấu, khẩu nghiệp không khiến họ khá hơn bạn được. 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Tài giúp đường tiền bạc của con giáp này xán lạn, không có dấu hiệu bị cướp của hay mất mát tiền bạc trong ngày này. Thời gian này hãy chăm chỉ, chịu khó học hỏi thêm những kiến thức liên quan đến công việc để khi có cơ hội tăng lương, thưởng nóng bạn có thể giật lấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

