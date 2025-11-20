Đúng 20h hôm nay, ngày 20/11/2025, 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/11/2025, cục diện Dậu Thân Tương Hội giúp sức rất nhiều cho người tuổi Thân trong ngày này. Cũng nhờ vậy mà con đường thăng tiến của bạn mới trở nên sáng tỏ như vậy.

Có Chính Tài ở bên, các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định. Nếu bạn thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu nữa. Không những thế, những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách.

Ngày Kim khí quá vượng, sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được. Thay vào đó khi chịu các tác nhân ở bên ngoài, bạn cũng dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng cũng dễ gặp phải.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/11/2025, tuổi Mùi có cát tinh Chính Quan che chở nên công việc cũng trôi chảy thêm phần nào. Nhìn chung bạn có thể tập trung làm các công việc của mình mà không gặp phải trở ngại nào, trước mắt vẫn còn nhiều gian nan nhưng với ý chí của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Về cơ bản thì đây một ngày cực kỳ may mắn của người cầm tinh Dê, tài lộc cũng có dấu hiệu hanh thông rộng mở, có thể tranh thủ tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn. Nếu tìm được người chung chí hướng để hợp tác sẽ rất tốt, đôi bên có thể làm việc với nhau lâu dài và không lo thất bại.

Sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, nhưng cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp vào thời gian này nhé. Con giáp này cũng không nên thức quá khuya, cố gắng đi ngủ sớm để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/11/2025, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão sẵn sàng bắt tay vào những công việc mới, những nhiệm vụ mới mà không hề chần chừ hay e ngại. Bạn luôn muốn thử thách bản thân và mong rằng thông qua đó, bạn có thể phát hiện ra được tiềm năng hoặc hướng đi mới cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, dù làm lĩnh vực gì đi nữa, bạn hãy tiếp tục vững tin vào định hướng của bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Dựa vào sức lao động của chính mình, bạn có thể kiếm được một khoản tiền ổn định giúp cải thiện cuộc sống.



Mộc khắc Thổ là lời khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến cuộc sống gia đình mình, đừng lấy lý do công việc bận rộn để đổ dồn trách nhiệm lên đầu người ấy. Hai người phải cùng nhau chung tay xây dựng mái ấm thì mới có thể cảm nhận được hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!