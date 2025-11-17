Đất đá sạt lở đã vùi xe khách chở 32 người trên đèo Khánh Lê. Những nạn nhân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại phút giây sinh tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 17/11, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, 2 thi thể cuối cùng trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 27C (đoạn qua đèo Khánh Lê) đã được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm. Thi thể hai nạn nhân mất tích sau đó được lực lượng cứu hộ khiêng cáng ra khỏi hiện trường để chuyển tới bệnh viện.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, khi lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra khỏi khu vực (cách hiện trường khoảng 800m), đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở. Vụ sạt lở mới này khiến 15 cán bộ, chiến sĩ bị cô lập. Rất may, hiện toàn bộ lực lượng đều an toàn. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết công tác tiếp cận và giải tỏa hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để mở đường, đồng thời dùng máy ủi dọn đất đá trên đèo nhằm tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng dùng máy cắt khung thép xe khách để tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Lao Động, tại khu điều trị B, chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, trú Quảng Ngãi) đang nằm cố định cánh tay trái bị gãy. Chồng chị bị gãy chân. Chị Linh nói, khoảnh khắc đất đá rơi xuống làm trần xe móp méo vẫn ám ảnh đến mức “không dám nhắm mắt”. “Một phần đá đè trúng tay tôi. Nếu nó rơi lệch thêm một chút, chắc tôi không còn ở đây nữa”, chị Linh chia sẻ. Cùng phòng điều trị, ông Nguyễn Văn Từ (59 tuổi, trú Quảng Ngãi) liên tục rùng mình khi nhắc lại: “Tôi sống sót là quá may mắn. Nếu nằm lệch vị trí một chút, chắc tôi đã không qua khỏi”. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đang tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở đèo Khánh Lê - Ảnh: Báo Lao Động Theo ông Đặng Duy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, hiện đơn vị đang điều trị cho 17 nạn nhân bị thương. Trong đó, có 5 bệnh nhân bị chấn thương đầu, các trường hợp còn lại bị gãy tay, chân, xương sườn... Tất cả đều được điều trị ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp. Tỉnh cũng gửi lời chia buồn, hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân tử vong.

