Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Đời sống 17/11/2025 12:16

Ngày 17/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ nằm tử vong trên đường Phú Lợi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, gần 5h ngày 17/11, người dân nghe tiếng động mạnh trước địa chỉ số 10, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Họ chạy ra và thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh chiếc xe máy có chở nhiều bịch trái cây. Nạn nhân bị thương nặng ở đầu, chảy máu nhiều và đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an phường Phú Lợi đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân là bà N.T.N. (55 tuổi, quê Thanh Hóa). Gia đình bà N. cho biết, bà N. ở trọ tại phường Thủ Dầu Một, làm nghề bán trái cây.

Sáng nay, bà N. đi lấy hàng, trên đường về thì xảy ra vụ việc. Hiện chưa xác định nạn nhân tự ngã hay có xe khác va quẹt.

Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 16/11, tại khu vực ngã tư Quốc lộ 7A giao với Quốc lộ 15 (xã Đô Lương), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đạp điện khiến một cụ bà tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, xe tải Howo (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 7A theo hướng chợ Đô Lương – cầu Đô Lương. Khi đến nút giao Quốc lộ 7A – Quốc lộ 15, phương tiện này va chạm với xe đạp điện do một cụ bà điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Đời sống 36 phút trước
Top 3 con giáp số ĐỎ nhất trong 6 ngày tới (17/11 - 22/11), ra đường đạp ngay hủ vàng, đào trúng mỏ kim cương, gom hết vận may thiên hạ

Top 3 con giáp số ĐỎ nhất trong 6 ngày tới (17/11 - 22/11), ra đường đạp ngay hủ vàng, đào trúng mỏ kim cương, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét và cái kết

Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét và cái kết

Video 59 phút trước
Bị cá voi sát thủ truy đuổi, trong khoảnh khắc sinh tử hải cẩu có quyết định khó tin

Bị cá voi sát thủ truy đuổi, trong khoảnh khắc sinh tử hải cẩu có quyết định khó tin

Video 1 giờ 3 phút trước
Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Từ đây đến 25/11/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ, tiền tỷ về tay

Từ đây đến 25/11/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (18/11-19/11), 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (18/11-19/11), 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong

Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm

Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp 

Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp 