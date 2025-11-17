Ngày 17/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ nằm tử vong trên đường Phú Lợi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, gần 5h ngày 17/11, người dân nghe tiếng động mạnh trước địa chỉ số 10, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Họ chạy ra và thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh chiếc xe máy có chở nhiều bịch trái cây. Nạn nhân bị thương nặng ở đầu, chảy máu nhiều và đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an phường Phú Lợi đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân là bà N.T.N. (55 tuổi, quê Thanh Hóa). Gia đình bà N. cho biết, bà N. ở trọ tại phường Thủ Dầu Một, làm nghề bán trái cây.

Sáng nay, bà N. đi lấy hàng, trên đường về thì xảy ra vụ việc. Hiện chưa xác định nạn nhân tự ngã hay có xe khác va quẹt.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 16/11, tại khu vực ngã tư Quốc lộ 7A giao với Quốc lộ 15 (xã Đô Lương), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đạp điện khiến một cụ bà tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, xe tải Howo (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 7A theo hướng chợ Đô Lương – cầu Đô Lương. Khi đến nút giao Quốc lộ 7A – Quốc lộ 15, phương tiện này va chạm với xe đạp điện do một cụ bà điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

