Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, tuổi Dần làm công việc tự do, buôn bán sẽ gặp may mắn. Người làm công chức thì giải quyết công việc nhanh hơn mọi ngày nhờ sự nhanh nhẹn và tập trung.

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình nên tài lộc tăng tiến, tiền bạc dư dôi. Bản mệnh nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho những lời khuyên tốt.

Vận trình tình cảm nảy nở. Người độc thân được người khác giới theo đuổi khá nhiều nhưng có vẻ nhưng bản mệnh không có hứng yêu đương. Người có gia đình quan tâm cha mẹ nhiều hơn, luôn đặt chữ hiếu lên đầu.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, tin vui tình cảm ghé thăm con giáp tuổi Dậu trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ. Hai người vô cùng quan tâm và lo lắng cho nửa kia của mình, không để những cách biệt trong tính cách gây cản trở mối quan hệ. 

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tuổi Dậu sẽ đến với một vài nhiệm vụ khó khăn với tác động của Thiên Quan, đừng hy vọng ai đó có thể giúp bạn. Thay vì cứ ngồi một chỗ buồn rầu, hãy nghĩ cách giải quyết!

Mộc - Thủy tương sinh hỗ trợ để bạn sớm có thời gian nghỉ ngơi, giải trí trong ngày hôm nay. Ngoài ra, bạn có thể cùng nhóm bạn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới cùng với bạn bè, người thân đi du lịch đâu đó. 

Con giáp tuổi Thân 

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, công việc của Thân không có nhiều biến động nhờ sự ổn định mà Thiên Ấn mang lại. Bạn ăn to nói lớn, mạnh dạn thể hiện bản thân và biết cách tạo mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng tới công việc của mình. Cuối ngày nên tiết chế lại cái tôi trong cách hành xử khi công việc có vấn đề nhé. 

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi hàng ngày thấy có Tam Hợp giúp đường tài vận của đương số đi lên không thua kém ai. Bạn đã tính toán trước những khoản chi trong đầu và không để bản thân chi tiêu phung phí. Nay có lộc lá từ việc kinh doanh hoặc được một người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, số rất may mắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11), 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, ngồi chơi hưởng LỘC, sống trong an nhàn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11), 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, ngồi chơi hưởng LỘC, sống trong an nhàn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, ngồi chơi hưởng LỘC, sống trong an nhàn trong 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 20/11, 3 con giáp nghèo mấy cũng có tiền tỷ, may mắn ngập tràn, bước sang trang mới rực rỡ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, tiền vào như nước, vàng bạc đầy nhà, ôm trọn lộc trời, phất lên đến không ngờ

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, tiền vào như nước, vàng bạc đầy nhà, ôm trọn lộc trời, phất lên đến không ngờ