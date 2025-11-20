Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, tuổi Dần làm công việc tự do, buôn bán sẽ gặp may mắn. Người làm công chức thì giải quyết công việc nhanh hơn mọi ngày nhờ sự nhanh nhẹn và tập trung.

Vận trình tình cảm nảy nở. Người độc thân được người khác giới theo đuổi khá nhiều nhưng có vẻ nhưng bản mệnh không có hứng yêu đương. Người có gia đình quan tâm cha mẹ nhiều hơn, luôn đặt chữ hiếu lên đầu.

Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình nên tài lộc tăng tiến, tiền bạc dư dôi. Bản mệnh nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho những lời khuyên tốt.

Con giáp tuổi Dậu

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, tin vui tình cảm ghé thăm con giáp tuổi Dậu trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ. Hai người vô cùng quan tâm và lo lắng cho nửa kia của mình, không để những cách biệt trong tính cách gây cản trở mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tuổi Dậu sẽ đến với một vài nhiệm vụ khó khăn với tác động của Thiên Quan, đừng hy vọng ai đó có thể giúp bạn. Thay vì cứ ngồi một chỗ buồn rầu, hãy nghĩ cách giải quyết!



Mộc - Thủy tương sinh hỗ trợ để bạn sớm có thời gian nghỉ ngơi, giải trí trong ngày hôm nay. Ngoài ra, bạn có thể cùng nhóm bạn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới cùng với bạn bè, người thân đi du lịch đâu đó.

Con giáp tuổi Thân

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, công việc của Thân không có nhiều biến động nhờ sự ổn định mà Thiên Ấn mang lại. Bạn ăn to nói lớn, mạnh dạn thể hiện bản thân và biết cách tạo mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng tới công việc của mình. Cuối ngày nên tiết chế lại cái tôi trong cách hành xử khi công việc có vấn đề nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày thấy có Tam Hợp giúp đường tài vận của đương số đi lên không thua kém ai. Bạn đã tính toán trước những khoản chi trong đầu và không để bản thân chi tiêu phung phí. Nay có lộc lá từ việc kinh doanh hoặc được một người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, số rất may mắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!