Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 05:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, có kỹ năng giao tiếp được cải thiện trong ngày hôm nay, trở thành những nhà đàm phán lão luyện. Người tuổi Tỵ  thông minh, hướng ngoại, nhanh trí, tốt bụng, nhiệt tình với công việc công và có kỹ năng tổ chức tốt, điều này đang báo hiệu một sự chuyển đổi tương đối suôn sẻ sang các vị trí lãnh đạo cho bản mệnh. 

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực thần chiếu mệnh, cỉ cần bạn kiên trì với con đường làm ăn chân chính, có động cơ trong sáng, phân biệt đúng sai và chân thành kết nối với mọi người, tương lai của bạn sẽ tươi sáng. Ngày tốt cho việc tổ chức tiệc tùng, ăn uống, đãi khách, dạm ngõ, học thêm kỹ năng làm giàu mới, buôn bán nhỏ lẻ.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, những chú Ngựa có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, kí kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé. Hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ, được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này.   

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Ấn nâng đỡ, công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi Ngọ. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi khá hài hòa, tiến triển tốt đẹp mang tới may mắn trong phương diện danh sự nghiệp. Bản mệnh nên ra cởi mở, kết nối với mọi người xung quanh nhiều hơn, nghiên cứu, học hỏi và định hướng công việc cho mình.

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của con giáp này hơi kém một chút vì một vài khoản đầu tư không thu được lợi nhuận như mong muốn, song công việc chính đều đặn nên nguồn thu nhập cũng khá ổn. Do đó tuổi Hợi đừng quá gắng sức làm việc bên ngoài mà cần phải cân bằng mọi thứ sao cho hợp lý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

