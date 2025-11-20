Sau hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 04:45

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ đón nhận được nhiều lời mời cộng tác với giá trị cao. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc nhưng vẫn phải chi tiêu có kế hoạch. Bản mệnh có thể dùng số tiền kiếm được đầu tư sinh lời hoặc tham gia khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này khá tốt. Bản mệnh và người yêu luôn dành cho nhau sự quan tâm và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước. Một số bạn sẽ tính đến chuyện cưới hỏi hay dọn về sống chung.

Sau hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng có thể dễ dàng vượt qua. Để có cơ hội thăng tiến cao hơn, bản mệnh nên cân nhắc học thêm để nâng cao kỹ năng. Con giáp có những khoản thu mới nhưng không nhiều. Với số tiền này, bản mệnh có thể chi trả cho những khoản cần thiết. 

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Đây là thời điểm con giáp này cần tìm sự bình yên trong tâm hồn nên sẽ không quan tâm quá nhiều đến chuyện yêu đương, gia đình, bạn bè. Dường như, bạn đã nhận ra sau bao hy sinh vì người khác thì đã đến lúc cần sống thật hạnh phúc cho mình.

Sau hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân ở lĩnh vực mà mình đã dành nhiều thời gian và công sức để theo đuổi. Thông qua đấy, bản mệnh cũng trở nên thân thiết hơn với những người đồng nghiệp của mình. Bạn có được khoản thu kha khá vừa đảm bảo cho chi tiêu hàng ngày vừa có khoản nhỏ để tiết kiệm. Dù không quá dư dả nhưng con giáp vẫn đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cần thiết.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang tiến triển rất thuận lợi. Người tuổi này cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi tìm được một người tâm lý như vậy. Bạn cũng hy vọng đối phương cũng có cảm nhận tương tự với mình.

Sau hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau đêm nay, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên vù vù, coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí, hạnh phúc như ý, cuộc sống sung túc mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên vù vù, coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí, hạnh phúc như ý, cuộc sống sung túc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Củ sâm đất có lợi cho sức khỏe nhưng 3 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Củ sâm đất có lợi cho sức khỏe nhưng 3 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền

Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Sau hôm nay, thứ Năm 20/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/11/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/11/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/11/2025), 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (20/11/2025), 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Trót 'tình một đêm' với 'giai 6 múi' quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người tình trong hoàn cảnh 'éo le' không tưởng

Trót 'tình một đêm' với 'giai 6 múi' quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người tình trong hoàn cảnh 'éo le' không tưởng

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/11/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/11/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/11/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/11/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 20/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 20/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người