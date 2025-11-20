Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, tuổi Mão có một ngày làm việc thuận lợi. Con giáp này nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ để lỡ thời cơ trời cho.

Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn năng lượng mỗi ngày.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bản mệnh quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn đọng như thế nào.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, lý tưởng hơn trong ngày có Tam Hội che chở. Thậm chí, những cuộc trò chuyện cùng ai đó thực sự mở ra cho bạn một chân trời mới, thay đổi quan điểm bấy lâu nay của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn ghé thăm, hứa hẹn con giáp tuổi Tỵ sẽ có thể đón nhận ngày đầu tuần mới với vài tin vui trong công việc. Nếu đang thất nghiệp hoặc đang tìm việc, một cuộc gọi phỏng vấn hoặc tin tốt lành từ nhà tuyển dụng.



Hỏa - Thủy xung khắc dự báo một số quyết định sai lầm liên quan tới tiền bạc khiến bạn phải lãnh hậu quả trong hôm nay. Thực ra phạm lỗi là điều khó tránh khỏi, quan trọng là bạn biết rút kinh nghiệm cho những lần tới.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, Chính Ấn giúp Dậu phá cách trong công việc và nhanh nhẹn trong việc giải quyết vấn đề rắc rối mang lại. Bạn không cần phải dằn vặt mình mãi về những chuyện đã qua, cứ sống và làm việc cho tương lai thì sẽ có người đến để kéo bạn ra khỏi vũng bùn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc không giữ được do ảnh hưởng xấu từ Tương Phá cục đem lại. Nhiều người quá hiền lành, cứ cho người khác vay mượn tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại, sau này cẩn thận có cãi nhau to. Nếu muốn mua bán xe cộ hoặc nhà cửa, đất đai thì nên tránh ngày này ra nhé.



Khi bạn mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất, đa số đều chỉ riêng mình bạn chịu đựng, vì bạn biết rằng có nói ra thì cũng không ai giúp được mình cả. Thời gian tới đây Dậu sẽ tự tay chấm dứt mối quan hệ với một số người vì cảm thấy thừa thãi và không được đối phương trân trọng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!