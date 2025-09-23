Khoảng 21h15 ngày 22/9, một căn nhà 2 tầng trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra cháy dữ dội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 21h15 ngày 22/9, một căn nhà 2 tầng trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra cháy dữ dội.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Lửa bùng lên rất dữ dội ở tầng 1, bắt cả lên dây điện ở trước cửa nhà. Tôi thấy nhiều người tri hô để tìm cách dập lửa".

Cũng theo nhân chứng này, một người đàn ông cố chạy thoát ra khỏi đám cháy nhưng bị bỏng, sau đó được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Sự việc khiến 1 người bị thương, 5 người khác được giải cứu an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, chính quyền phường Tây Hồ phối hợp cùng lực lượng công an và cảnh sát PCCC&CNCH xuống hiện trường khống chế vụ cháy và thực hiện công tác cứu nạn.

"Qua xác định ban đầu, vụ việc do người con trai dùng xăng phóng hỏa ngôi nhà do mâu thuẫn với bố đẻ. Sự việc khiến chính anh này bị thương, 5 người khác trong ngôi nhà đã được cảnh sát đưa ra ngoài an toàn", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ thông tin.

Lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới Chỉ trong 3 ngày từ 17-20/9, hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-an-con-trai-phong-hoa-nha-2-tang-o-ha-noi-bo-bi-thuong-5-nguoi-khac-uoc-giai-cuu-742517.html