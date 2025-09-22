Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

Đời sống 22/09/2025 14:55

Bé trai hai tuổi sống sót một mình nhiều ngày với đồ ăn vặt sau khi mẹ đột tử trong phòng trọ, câu chuyện khiến dư luận nước này bàng hoàng.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ kan.china, ngày 17/8, cảnh sát huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhận tin báo từ một người tự xưng là bạn của cô Zheng Yu. Người này cho biết nhiều ngày không liên lạc được với cô, nghi có chuyện chẳng lành.

Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện Zheng đã chết nhiều ngày trước. Hiện trường cho thấy không có dấu hiệu phạm tội, hoặc tự tử. Nạn nhân được cho là đã đột tử vì bệnh tật. Đứa con trai hai tuổi của cô ở một mình trong căn hộ bừa bộn.

Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày - Ảnh 1Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày - Ảnh 2
Zheng được phát hiện đã chết trong ngôi nhà bừa bộn của mình, bỏ lại cậu con trai nhỏ Mianmian ở nhà một mình trong nhiều ngày - Ảnh: Handout

Các điều tra viên tìm thấy nhiều vỏ đồ ăn vặt như thạch, hoa quả, một quả bí ngô đã gặm dở và trà thảo mộc có thể là thức ăn giúp đứa trẻ duy trì sự sống sau khi mất mẹ. Bé ở trong tình trạng lấm lem, chỉ mặc áo phông ngắn tay và tã bẩn trong căn phòng gác xép rộng khoảng 10 m2.

Một người hàng xóm đưa cậu bé về nhà, tắm rửa, nấu mì cho ăn và thay quần áo rồi chuyển bé đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy bé không bị thương tích thể chất.

Người hàng xóm cho biết ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ căn hộ, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy phản hồi nên thôi. Một người khác nghe tiếng đứa trẻ khóc nhiều ngày, nhưng nghĩ trẻ quấy khóc là bình thường.

Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày - Ảnh 3
Mianmian được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi được phát hiện - Ảnh: South China Morning

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ South China Morning Post, Zheng là một bà mẹ đơn thân, phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Cha và mẹ cô đều là người khuyết tật trí tuệ, sống dựa vào trợ cấp xã hội, nên Zheng và em gái được bà nuôi dưỡng từ nhỏ.

Zheng có ba người con với ba mối quan hệ khác nhau, hai con đầu được cha ruột nuôi dưỡng và Mianmian sống với cô.

Cha của Mianmian cho biết, anh quen Zheng qua mạng và cả hai chưa từng đăng ký kết hôn. Tháng 2/2023, Zheng sinh ra Mianmian, nhưng quan hệ giữa Zheng và anh nhanh chóng rạn nứt. Lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau là vào tháng 2. Sau đó Zheng chặn anh trên mạng xã hội.

Kết quả khám y tế xác nhận Mianmian không bị tổn thương về thể chất. Bé hiện được cha ruột đón về nuôi dưỡng, trong khi người cha này đã có tổng cộng 5 đứa con phải chăm lo.

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 - TP.Bà Rịa thuộc phường Long Hương (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ qua đời bé trai 2 tuổi tự sống sót tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Hậu trường 49 phút trước
Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ

Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp vượt trội, tài lộc thăng tiến, chẳng mấy chốc mà thăng tiến vù vù, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp vượt trội, tài lộc thăng tiến, chẳng mấy chốc mà thăng tiến vù vù, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đừng lầm tưởng ngày mưa là an toàn cho làn da: Bí mật về tia UV có thể khiến bạn "giật mình"!

Đừng lầm tưởng ngày mưa là an toàn cho làn da: Bí mật về tia UV có thể khiến bạn "giật mình"!

Làm đẹp 3 giờ 49 phút trước
Huỳnh Anh Tuấn trải lòng sau biến cố đột quỵ tim và não, nguy cơ tử vong đến 80%

Huỳnh Anh Tuấn trải lòng sau biến cố đột quỵ tim và não, nguy cơ tử vong đến 80%

Hậu trường 3 giờ 59 phút trước
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong