Bé trai hai tuổi sống sót một mình nhiều ngày với đồ ăn vặt sau khi mẹ đột tử trong phòng trọ, câu chuyện khiến dư luận nước này bàng hoàng.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ kan.china, ngày 17/8, cảnh sát huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhận tin báo từ một người tự xưng là bạn của cô Zheng Yu. Người này cho biết nhiều ngày không liên lạc được với cô, nghi có chuyện chẳng lành. Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện Zheng đã chết nhiều ngày trước. Hiện trường cho thấy không có dấu hiệu phạm tội, hoặc tự tử. Nạn nhân được cho là đã đột tử vì bệnh tật. Đứa con trai hai tuổi của cô ở một mình trong căn hộ bừa bộn.

Zheng được phát hiện đã chết trong ngôi nhà bừa bộn của mình, bỏ lại cậu con trai nhỏ Mianmian ở nhà một mình trong nhiều ngày - Ảnh: Handout Các điều tra viên tìm thấy nhiều vỏ đồ ăn vặt như thạch, hoa quả, một quả bí ngô đã gặm dở và trà thảo mộc có thể là thức ăn giúp đứa trẻ duy trì sự sống sau khi mất mẹ. Bé ở trong tình trạng lấm lem, chỉ mặc áo phông ngắn tay và tã bẩn trong căn phòng gác xép rộng khoảng 10 m2. Một người hàng xóm đưa cậu bé về nhà, tắm rửa, nấu mì cho ăn và thay quần áo rồi chuyển bé đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy bé không bị thương tích thể chất.

Người hàng xóm cho biết ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ căn hộ, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy phản hồi nên thôi. Một người khác nghe tiếng đứa trẻ khóc nhiều ngày, nhưng nghĩ trẻ quấy khóc là bình thường. Mianmian được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi được phát hiện - Ảnh: South China Morning Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ South China Morning Post, Zheng là một bà mẹ đơn thân, phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Cha và mẹ cô đều là người khuyết tật trí tuệ, sống dựa vào trợ cấp xã hội, nên Zheng và em gái được bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Zheng có ba người con với ba mối quan hệ khác nhau, hai con đầu được cha ruột nuôi dưỡng và Mianmian sống với cô. Cha của Mianmian cho biết, anh quen Zheng qua mạng và cả hai chưa từng đăng ký kết hôn. Tháng 2/2023, Zheng sinh ra Mianmian, nhưng quan hệ giữa Zheng và anh nhanh chóng rạn nứt. Lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau là vào tháng 2. Sau đó Zheng chặn anh trên mạng xã hội. Kết quả khám y tế xác nhận Mianmian không bị tổn thương về thể chất. Bé hiện được cha ruột đón về nuôi dưỡng, trong khi người cha này đã có tổng cộng 5 đứa con phải chăm lo.

