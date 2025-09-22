TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

Hôm nay 22/9, trời nhiều mây, sáng sớm đã có mưa rào. Từ trưa chiều đến tối mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động chung trong khoảng 29-32 độ C.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết do ảnh hưởng xa bão Ragasa, hiện gió mùa tây nam tại miền Nam và TP.HCM hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh nên sẽ có mưa to. Trong hôm qua, nhiều nơi ở TP.HCM mưa lớn như Thanh An 100,4mm, An Phú 98,6mm, Sở Sao 80,2mm, Thủ Dầu Một 74,2mm.

Khoảng ngày mai, siêu bão Ragasa vào Biển Đông với hoàn lưu rộng sẽ hút gió tây nam mạnh hơn khiến trời mưa to.

Cùng thời điểm này, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 8 (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 23 đến 24/9 và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức từ 1,48-1,53m (xấp xỉ báo động 2). Thời gian xuất hiện từ 5h đến 7h hoặc 17h đến 19h.

Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,6-1,67m (xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,07m).

Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo hoàn lưu bão Ragasa rộng, dù vào Bắc Biển Đông nhưng đuôi bão kéo dài tới tận vùng biển Nam Biển Đông khiến gió tây nam tăng cường độ gây mưa to cho TP.HCM, Nam Bộ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đối với thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc. Tuy nhiên, nếu có vào đất liền nước ta thì khi đó bão sẽ suy yếu khá nhiều.

Thế nhưng, khi đạt cấp siêu bão và tiến vào khu vực bắc Biển Đông, do hoàn lưu bão rộng nên sẽ hút gió, kích động gây nhiễu động mạnh trên toàn bộ Biển Đông. Không chỉ trên biển, bão còn ảnh hưởng tới thời tiết TP.HCM nói riêng và cả Nam bộ sẽ đón đợt mưa diện rộng, cục bộ có mưa to kèm theo giông, sét, gió giật mạnh; đặc biệt là vùng ven biển TP.HCM và Lâm Đồng. Cao điểm của đợt mưa giông kéo dài từ ngày 23 - 25.9.

Tại TP.HCM và Nam bộ, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng siêu bão Ragasa thì khoảng ngày 27 - 29.9 có khả năng xuất hiện một vùng hội tụ gió trên vùng biển phía đông của khu vực Nam bộ. Vùng hội tụ này có xu hướng di chuyển theo hướng tây về phía đất liền Nam bộ gây thêm một đợt mưa giông ở khu vực.

Do vậy, trong 10 ngày cuối tháng 9, TP.HCM và Nam bộ đón 2 đợt mưa lớn; dự báo ở các phường trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn tổng lượng mưa phổ biến 100 mm, khu vực Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Thuận, Nhà Bè lên tới 130 - 140 mm, đặc biệt Bình Chánh, Cần Giờ khoảng 150 mm; các phường thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có lượng mưa phổ biến từ 120 - 130 mm, riêng Phú Giáo, Xuyên Mộc, Côn Đảo đón lượng mưa cao hơn từ 140 - 150 mm.