Ngày 22/9, chỉ huy Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ hành hung trên địa bàn phường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 sáng 17/9 tại quán bia P. trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương (Hà Nội).

Trong clip, người đàn ông đẩy cô gái từ trong quán ra ngoài rồi dùng chân đá túi bụi vào nạn nhân. Một phụ nữ khác chạy tới can ngăn nhưng bất thành. Sau đó, người đàn ông quay vào quán, nhưng khi cô gái vừa kịp đứng lên, người này tiếp tục lao ra, tung cú đạp mạnh khiến cô gái ngã xuống nền gạch.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 22/9, lãnh đạo Công an phường Xuân Phương xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đơn vị đã mời chủ quán bia P. lên làm việc.

Theo trình bày của chủ quán, cô gái bị đánh vốn là nhân viên của quán nhưng đã xin nghỉ ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Người đàn ông và cô gái có quan hệ yêu đương. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do người này không đồng ý để bạn gái đi làm tại quán nên dẫn đến hành vi bạo lực.

Công an phường Xuân Phương đang liên hệ với nạn nhân để ghi lời khai, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

