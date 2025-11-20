15h chiều hôm nay (20/11), giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu biến động trái chiều

Đời sống 20/11/2025 15:20

Chiều từ 15h hôm nay 20/11, giá các loại xăng đồng loạt giảm nhẹ, trong khi giá dầu tăng, giảm tùy loại.

Theo thông tin báo Lao Động, trong phiên điều chỉnh hôm nay 20/11, giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.807 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu biến động trái chiều. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 19.826 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 20.288 đồng/lít (tăng 353 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.739 đồng/kg (giảm 335 đồng/kg).

15h chiều hôm nay (20/11), giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu biến động trái chiều - Ảnh 1
Giá xăng giảm nhẹ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - BOG đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Theo thông tin báo VTC News, trước đó, trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 162 đồng/lít lên 19.844 đồng/lít, xăng RON95 tăng 160 đồng/lít lên 20.576 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 246 đồng/kg xuống 14.074 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá xăng RON95 tăng giá, gần 20.000 đồng/lít

Giá xăng RON95 tăng giá, gần 20.000 đồng/lít

Theo thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng RON95-III có giá mới 19.903 đồng/lít, tăng 174 đồng; xăng E5RON92 tăng 88 đồng, lên mức 19.226 đồng/lít.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng giá xăng dầu tin mới

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài bung tỏa vận may trong những ngày cuối tháng 11, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, gia đạo thập toàn thập vẹn

Thần Tài bung tỏa vận may trong những ngày cuối tháng 11, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, gia đạo thập toàn thập vẹn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đổ xăng không trả tiền, tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy khiến một nhân viên bị thương

Đổ xăng không trả tiền, tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy khiến một nhân viên bị thương

Video 1 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thương tâm: Bé trai 5 tuổi tử vong khi vô tình rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất

Thương tâm: Bé trai 5 tuổi tử vong khi vô tình rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất

Video 1 giờ 38 phút trước
Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đang làm vườn, người đàn ông bị sạt lở đất đá vùi lấp tử vong thương tâm

Đang làm vườn, người đàn ông bị sạt lở đất đá vùi lấp tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Gia đình 4 người bất ngờ bị buồn nôn dữ dội, nôn mửa và chóng mặt rồi tử vong khi đi du lịch

Gia đình 4 người bất ngờ bị buồn nôn dữ dội, nôn mửa và chóng mặt rồi tử vong khi đi du lịch

Video 2 giờ 13 phút trước
Hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay khiến hành khách hoảng loạn

Hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay khiến hành khách hoảng loạn

Video 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên vù vù, coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí, hạnh phúc như ý, cuộc sống sung túc mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên vù vù, coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí, hạnh phúc như ý, cuộc sống sung túc mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Đang làm vườn, người đàn ông bị sạt lở đất đá vùi lấp tử vong thương tâm

Đang làm vườn, người đàn ông bị sạt lở đất đá vùi lấp tử vong thương tâm

Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Tuy Hòa

Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Tuy Hòa

Cháy nhà hàng gần chân cầu Long Biên, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ

Cháy nhà hàng gần chân cầu Long Biên, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Khánh Hòa: Giải cứu 33 người mắc kẹt trên xe khách bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Khánh Hòa: Giải cứu 33 người mắc kẹt trên xe khách bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ