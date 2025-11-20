15h chiều hôm nay (20/11), giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu biến động trái chiều

Chiều từ 15h hôm nay 20/11, giá các loại xăng đồng loạt giảm nhẹ, trong khi giá dầu tăng, giảm tùy loại.
Theo thông tin báo Lao Động, trong phiên điều chỉnh hôm nay 20/11, giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.807 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít).
Giá các mặt hàng dầu biến động trái chiều. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 19.826 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 20.288 đồng/lít (tăng 353 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.739 đồng/kg (giảm 335 đồng/kg).
Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - BOG đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.
Theo thông tin báo VTC News, trước đó, trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 162 đồng/lít lên 19.844 đồng/lít, xăng RON95 tăng 160 đồng/lít lên 20.576 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 246 đồng/kg xuống 14.074 đồng/kg.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.