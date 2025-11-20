Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Tuy Hòa

Đời sống 20/11/2025 15:36

Nhà máy đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị cuốn trôi 100 can axit sunfuric (axit nguy hiểm) màu xanh và xám. Người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 20/11, Bộ Công an cho biết do ngập lũ, Nhà máy đường Tuy Hòa (ở Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric. Các can axit sunfuric này có dung tích 20 lít, màu xanh và màu xám.

Đây là hóa chất cực kỳ nguy hiểm vì có thể gây bỏng nặng, làm tổn thương mô và nguy hiểm đến sức khỏe con người nếu tiếp xúc hoặc hít phải.

Do đó Bộ Công an đề nghị người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Mưa lớn những ngày qua ở Đắk Lắk gây lũ lịch sử trên sông Ba và ngập lụt ở khu vực phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Tuy Hòa - Ảnh 1
Công an phát đi cảnh báo sau khi 100 can axit sunfuric của nhà máy đường bị cuốn trôi theo dòng nước lũ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đến trưa 20/11, toàn tỉnh ghi nhận 11 người chết và 4 người mất tích, hàng chục ngàn căn nhà chìm trong lũ.

Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do sạt lở, lật thuyền và bị nước lũ cuốn. Tại phường Sông Cầu, bà V.T.U. (32 tuổi) thiệt mạng khi tường phía sau nhà đổ sập.

Ở xã Xuân Phước, bà N.T.M. (91 tuổi, thôn Phú Xuân) cũng không qua khỏi do lũ. Ông L.V.T. (47 tuổi, xã Tuy An Bắc) bị lật thuyền khi đưa người nhà đi tránh lũ.

Xã Tuy An Tây ghi nhận hai người chết là ông L.N. (95 tuổi) và bà N.T.C. (90 tuổi) ở thôn Trung Lương 1. Xã Tuy An Đông báo cáo thêm hai nạn nhân chưa xác định danh tính.

Tại xã Hòa Xuân, hai cháu L.T.B.N. (15 tuổi) và L.T.N.T. (10 tuổi), con ông L.H.C. (48 tuổi, thôn Vũng Rô), bị đá sạt lở đè tử vong. Xã Hòa Mỹ cũng ghi nhận hai nạn nhân chưa rõ danh tính.

Bốn người đang mất tích gồm anh H. (18 tuổi, xã Ô Loan, con ông Nguyễn Minh Hải, bị sóng đánh lật thúng khi chèo ra bè cá ở Hòn Lao Mái Nhà) và ba người khác tại xã Tuy An Đông, hiện chưa xác định danh tính.

Mưa lũ cũng làm hơn 33.600 lượt nhà trên địa bàn bị ngập, hơn 11.000 hộ phải sơ tán khi nước lũ lên rất nhanh trong đêm 19 và sáng 20-11.

Nhiều khu vực ở các xã Yang Mao, Cư Pui, Ea Bung, Sông Hinh, Krông Bông… bị cô lập, cầu tràn và đường liên xã bị cuốn trôi khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Riêng xã Yang Mao ghi nhận 8 căn nhà bị sập, cuốn trôi; hai cây cầu trên tuyến Trường Sơn Đông bị đánh hỏng, chia cắt địa bàn.

Cháy nhà hàng gần chân cầu Long Biên, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ

Cháy nhà hàng gần chân cầu Long Biên, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ

Trưa 20/11, quán ăn uống đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, sau tiếng nổ, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

