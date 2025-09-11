Giá xăng đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 11/9

Chiều 11/9, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Theo thông tin từ VOV, trong kỳ điều hành ngày 11/9, giá xăng RON95-III giảm 30 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít, giá xăng E10 giảm 30 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 50 đồng/lít, mặt hàng dầu mazut kỳ này giảm 280 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh ngày 4/9.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (11/9). Giá xăng RON95-III là 20.400 đồng/lít, giảm 30 đồng/lít; Giá xăng E10 là 20.040 đồng/lít, giảm 30 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 là 19.750 đồng/lít, giảm 100 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S là 18.640 đồng/lít, tăng 170 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 18.360 đồng/lít, tăng 50 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.090 đồng/kg, giảm 280 đồng/kg.

Đây là lần thứ 38 trong năm 2025, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 20 lần tăng và 18 lần giảm, xăng E10 có 2 lần tăng và 2 lần giảm giá; xăng E5RON92 có 20 lần tăng và 18 lần giảm, dầu diesel có 19 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ giá và dầu mazut có 19 lần tăng và 19 lần giảm giá.

Giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít

Theo thông tin từ báo Dân trí, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.082 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Bộ này đề xuất giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến năm 2030) toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho xe xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Giai đoạn 2 (từ đầu năm 2031), toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng xe xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước ước khoảng 12-15 triệu m3/năm, lượng ethanol cần thiết cho phối trộn vào khoảng 1,2-1,5 triệu m3/năm. Trong khi đó, năng lực sản xuất ethanol nội địa hiện mới đạt 450.000m3/năm, tương đương 40% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu.

Nóng: SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép Liên quan đến vụ án 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, doanh nghiệp khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là hoàn toàn sai sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-xang-ong-loat-giam-tu-15h00-chieu-nay-119-741720.html