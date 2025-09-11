Nóng: SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Liên quan đến vụ án 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, doanh nghiệp khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là hoàn toàn sai sự thật.

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến vụ án 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, doanh nghiệp khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là hoàn toàn sai sự thật.

“Thông tin này không chính xác. Toàn bộ sản phẩm do Công ty SJC sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng" - đại diện SJC nhấn mạnh.

Theo Công ty SJC, đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất vàng miếng, SJC áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Nguyên liệu đầu vào được kiểm định nghiêm ngặt; từng miếng vàng có trọng lượng chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình; bộ phận KCS kiểm tra chất lượng, gắn số seri và kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ cao trước khi xuất xưởng.

Các sản phẩm lưu hành trên thị trường đều đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sai lệch về hàm lượng như những thông tin gây hoang mang gần đây.

Công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, miếng vàng sản xuất ra đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.

"Trên thực tế, suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, vàng miếng SJC đã khẳng định vị thế thương hiệu vàng quốc gia, được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn. Chính nhờ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và quy chuẩn ISO quốc tế, các sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường vẫn bảo đảm đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây" – ông Đào Công Thắng khẳng định.

Ông Thắng tự tin cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc bảo đảm vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

